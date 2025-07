Un experto pescadero, sobre si se debe o no congelar el pescado: "A mí me preguntan, yo les digo lo que hago yo"

El pescado debe formar parte de toda dieta sana y equilibrada, por lo que se recomienda comerlo varias veces al día, aportando al cuerpo omega-3 y otros nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Para ello, una de las mejores opciones es acudir a la pescadería de confianza y comprar el pescado fresco, de tal modo que se mantengan sus características y condiciones propias e innatas.

Sin embargo, a día de hoy, todavía hay muchas personas que se preguntan si es necesario congelar en casa el pescado fresco, una recomendación ampliamente repetida a la hora de evitar problemas de salud asociados a los alimentos. En el caso del pescado, uno de los mayores miedos es que contengan anisakis, un parásito que se adhiere a este tipo de alimentos y que puede provocar alteraciones digestivas que pueden llegar a un cuadro grave.

Hay que saber que, tal y como indican desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el anisakis solo se puede contraer en caso de comer pescado o cefalópodos parasitados crudos o sometidos a preparaciones culinarias que no matan el pescado.

¿Hay que congelar el pescado?

Un experto pescadero, Edgar Salsas, propietario de Piex a Casa, la empresa encargada de vender a domicilio pescado fresco que no se congela en ningún momento del proceso de compraventa y reparto, ha indicado en una entrevista para elEconomista.es si el pescado fresco se debe congelar o no.

"Nuestro pescado es como el que puedes comprar en una pescadería, por lo que es fresco y no ha estado congelado en ningún momento", cuenta el experto, que añade: "Muchas clientas me preguntan si lo tienen que congelar o me dicen que han oído que se tiene que congelar siempre".

"Técnicamente no hace falta congelarlo porque tú vas a una pescadería, te compras un lenguado, vas a casa y te lo comes", dice claramente Edgar Salsas, que sí que matiza que, ahora, muchos niños comen cada vez más pescado, por lo que es normal la inquietud de la gente: "En este caso, sí que les aconsejo que, para estar tranquilo, congelen el pescado".

"Sí que es verdad que hay esta inquietud de que ahora todo lo tengo que congelar. A mí me preguntan, yo les digo lo que hago yo. Puede que no sea lo mejor porque yo estoy tan acostumbrado a comer pescado que no tengo ningún problema", por lo que puntualiza que, "si no te lo tienes que comer crudo, no hace falta congelar".

Esta recomendación cuadra con la AESAN, que también indica que solo hay que congelar el pescado en caso de que se vaya a comer crudo o cuando se come con preparaciones que no matan el anisakis. Para matar el parásito con el cocinado se requiere alcanzar los 60ºC de temperatura. Una pieza de unos 2,5 cm habría que cocinarla durante 10 minutos. En el caso del congelado, se requiere una temperatura de -20ºC o inferior, dejando el pescado congelado durante, al menos, cinco días.

Por último, el experto pescadero cuenta que su empresa dispone de un sistema que consiste en mesas de luz por las que se pasan todas las piezas de pescado para comprobar si tiene o no anisakis. En caso de que una pieza de pescado tenga el parásito, se retira la pieza: "Tenemos una persona que únicamente está en una mesa de luz mirando el pescado".