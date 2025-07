Oasis regresa: las cifras y misterios de la esperada gira mil millonaria de los hermanos Gallagher

Quince años de distanciamiento, declaraciones cruzadas y desprecios públicos no fueron suficientes para evitar lo que, hasta hace poco, parecía imposible: la reunión de Oasis. El anuncio, realizado el 27 de agosto del año pasado, sorprendió al mundo entero. Sin previo aviso y tras haberse negado en innumerables ocasiones, Liam y Noel Gallagher acordaron dejar atrás sus diferencias para emprender una gira que ya está batiendo récords. La expectativa es descomunal, y no es para menos: se trata de uno de los regresos más esperados de la historia del brit pop.

Lo que comenzó como un rumor terminó confirmándose con una sola frase publicada en redes sociales: "We're back. Oasis 2025 Tour". A partir de ahí, el fenómeno fue imparable. Las entradas para los primeros conciertos en Reino Unido e Irlanda se agotaron en cuestión de minutos, generando un colapso total en las plataformas de venta. Se calcula que hasta 14 millones de personas intentaron conseguir un pase para las primeras 19 fechas en las islas británicas.

La gira de los récords

La gira arranca este viernes 4 de julio en Cardiff (Gales) y culminará el 23 de noviembre en São Paulo, tras recorrer cuatro continentes y más de 40 ciudades. Con más de 50 millones de libras (unos 59 millones de euros) estimadas por hermano solo en Reino Unido e Irlanda, se espera que los ingresos totales superen incluso a los de Taylor Swift, convirtiéndose en la gira más rentable de la historia de la música.

Solo en Reino Unido, la gira ha llenado siete veces el estadio de Wembley, una hazaña que pocas bandas pueden presumir. Barclays, entidad financiera británica, estima que los fans gastarán alrededor de 1.000 millones de libras (unos 1.180 millones de euros) entre transporte, alojamiento, merchandising y entradas. El gasto medio por asistente supera las 766 libras (aproximadamente 902 euros), una cifra que refleja tanto la pasión como el impacto económico de este regreso.

Caos en la venta de entradas

La euforia inicial pronto se convirtió en frustración. La venta de entradas, gestionada por Ticketmaster, fue objeto de críticas por su sistema de "precios dinámicos", en el que el valor de los boletos aumenta con la demanda. Una entrada de 150 libras (unos 177 euros) se duplicaba en cuestión de segundos, mientras que los paquetes "Platinum" llegaban a los 600 euros. En la reventa, los precios se dispararon: hasta 6.000 libras (aproximadamente 7.080 euros) se pedían por un solo pase en plataformas como Viagogo.

El caos fue tal que el gobierno británico y la Autoridad de Competencia y Mercados anunciaron investigaciones para determinar posibles abusos. Como consecuencia, la promotora Live Nation y Ticketmaster decidieron anular más de 50.000 entradas y volver a ponerlas a la venta a su precio original, una decisión sin precedentes en un evento de esta magnitud.

Dinero, orgullo y acuerdos confidenciales

La pregunta que todos se hacen es: ¿han hecho las paces los Gallagher? La respuesta sigue siendo un misterio. Si bien no han dado entrevistas conjuntas ni confirmado una reconciliación real, las cláusulas contractuales del tour probablemente incluyen condiciones estrictas para evitar enfrentamientos públicos. Después de todo, están en juego cientos de millones de euros y dólares.

La comparación con los Sex Pistols en su gira de 1996, bautizada irónicamente Filthy Lucre Tour ("gira por dinero sucio"), no es casual. En aquel caso, los miembros de la banda punk reconocieron abiertamente que volvían solo por dinero. En el caso de Oasis, el divorcio de Noel con Sara MacDonald –que le habría costado unos 20 millones de dólares (unos 18,5 millones de euros)– podría haber sido un factor motivador adicional.

Efecto inmediato en la música

El impacto del anuncio se dejó sentir de inmediato en las plataformas digitales. Las reproducciones de Oasis aumentaron un 160% a nivel global, incluso antes de confirmarse las fechas. Tres de sus discos volvieron al top cinco de ventas en Reino Unido, y su álbum de grandes éxitos registró un aumento del 332% en ventas. Aunque Noel seguirá cobrando la mayor parte de los royalties como compositor, ambos recibirán la misma cantidad por sus presentaciones en vivo.

¿Nuevo álbum? De momento, no

Por ahora, no hay planes de grabar un nuevo disco. Tanto Liam como Noel siguen manteniendo sus proyectos en solitario, pero han comprobado que el público solo vibra de verdad cuando suena Wonderwall, Don't Look Back in Anger o Champagne Supernova. Su reencuentro responde a la lógica de muchos grupos legendarios: tras el éxito y la ruptura, llega el silencio… y luego la nostalgia, que todo lo cura (o al menos lo disimula).

Blur, Suede o Pulp también han protagonizado regresos exitosos en los últimos años. El público desea volver atrás, al menos por una noche, y los Gallagher han decidido darle ese regalo. Fama, gloria y dinero. Todos ganan. Al menos, hasta que estalle de nuevo la tormenta fraternal.