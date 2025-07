Miguel Bosé regresa a escenarios españoles ocho años después y estas son todas las fechas de su gira: "Pensé que tal vez no iba a volver"

Después de ocho años de silencio en los escenarios españoles, Miguel Bosé ha regresado a Madrid con un concierto que ha sido mucho más que música: una celebración íntima, un viaje emocional y una declaración de vida. El artista colgó el cartel de sold out en el Movistar Arena ante más de 12.500 personas que esperaban con el corazón en la mano volver a escuchar su voz en directo.

Vestido de blanco de pies a cabeza -micrófonos, luces e instrumentos incluidos-, Bosé abrió la noche con "Mirarte", una canción que no solo marcó el arranque del espectáculo, sino que sirvió como manifiesto de su regreso. "Tirar pa'lante hasta que el corazón aguante", cantó, con la convicción de quien ha superado las sombras para reencontrarse con su luz.

"Buenas noches, Madrid. En casa. Madrid, el suelo de mis raíces. Madrid, mi hogar", dijo con emoción, provocando una ovación que pareció no terminar nunca. Hubo también espacio para la confesión: "Pensé que tal vez no iba a volver, pero aquí estoy para recuperar el tiempo perdido".

Durante casi dos horas y media, Bosé ofreció mucho más que un concierto: compartió con su público un pedazo de su historia, un reencuentro consigo mismo y con quienes le han seguido durante décadas. Hubo nostalgia, risas, complicidad y una promesa: seguir viajando juntos a través de sus canciones.

El de Madrid fue el segundo concierto de su Importante Tour, que arrancó en México —donde reside desde hace más de diez años— y que le traerá de nuevo a escenarios españoles durante todo julio, con paradas en ciudades como Murcia, Barcelona o Valencia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con "Nada en particular", canción en la que Bosé, con voz serena, se posicionó contra la guerra. "La guerra sigue siendo negocio, la paz no lo es. Y por eso no hay paz", afirmó, expresando su deseo de dejar un mundo más honesto a sus hijos.

Clásicos como Te amaré, Morena mía, Nena, Solo si o Hacer por hacer tejieron la columna vertebral de la noche, mientras el público cantaba cada verso como si fuese un rezo colectivo. Ya envuelto en rojo, y con una capa floral, regaló temas como Olvídame tú o Sevilla, en una segunda mitad del espectáculo tan intensa como teatral. Y como broche final, Bosé desafió supersticiones vestido de amarillo, para entregar algunos de sus himnos más celebrados: Amante bandido, Don diablo, Morena mía (de nuevo, por petición popular) y un Bambú que incendió el recinto. "Por ti", dijo al despedirse, con la mirada brillante. El aplauso fue largo. La emoción, aún más.

Todas las fechas de la gira

Murcia/28 de junio de?2025/ Plaza de Toros

Madrid/1 de julio de?2025/ Movistar Arena

Barcelona/ 3 de julio de?2025/ Palau Sant Jordi

Sevilla/ 5 de julio de?2025/ Icónica Santalucía Sevilla Fest

Bilbao/ 9 de julio de?2025/ Bilbao Arena Miribilla

A Coruña/ 11 de julio de?2025/ Coliseum

Valencia/ 16 de julio de?2025/ Estadio Ciutat de Valencia

Alicante/ 17 de julio de?2025/ Plaza de Toros

Cádiz (Chiclana)/ 19 de julio de?2025/ Concert Music Festival

Marbella/ 23 y 24 de julio de?2025/ Starlite Occident Marbella

Santander/ 26 de julio de 2025/ Festival Magdalena en Vivo