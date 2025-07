Warner Music negocia la compra del catálogo de Red Hot Chili Peppers por 280 millones de euros

Warner Music Group está en negociaciones para adquirir el catálogo musical de la banda californiana Red Hot Chili Peppers por una cifra superior a los 280 millones de euros (300 millones de dólares), en lo que sería una de las operaciones más importantes del año en la industria musical. Esta posible adquisición se produce justo después del anuncio de una alianza estratégica de 1.120 millones de euros (1.200 millones de dólares) entre Warner y el fondo de capital privado Bain Capital, cuyo objetivo es realizar una fuerte inversión en derechos musicales.

Fuentes cercanas a las negociaciones han confirmado a Financial Times que las conversaciones para adquirir los derechos del repertorio del grupo —que incluye éxitos internacionales como Californication, Under the Bridge y Scar Tissue— están en marcha, aunque advirtieron que el acuerdo aún no está cerrado y podría no materializarse.

De concretarse, la operación supondría un golpe de efecto para la nueva sociedad entre Warner y Bain, que nace con la ambición de expandirse a lo largo de los próximos años con inversiones que sumarían "miles de millones" adicionales.

Una alianza estratégica entre música y capital

Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music, ha declarado que el acuerdo con Bain Capital busca unir la "profunda experiencia" del sello discográfico con el "poder financiero" del fondo, creando así una plataforma de referencia para la adquisición de catálogos musicales de gran prestigio. "Queremos ser el destino preferido para los catálogos más emblemáticos del mundo", señala Kyncl.

La inversión en derechos musicales ha experimentado un notable auge en los últimos años, impulsada por el crecimiento del streaming, que ha revitalizado la industria discográfica tras su crisis por la piratería digital. Grupos financieros de Wall Street como Blackstone, KKR y Apollo han inyectado miles de millones de euros en este nuevo mercado de activos.

Warner Music —que gestiona a artistas como Dua Lipa, Charli XCX y Megan Thee Stallion— ha estado particularmente activa en esta tendencia, adquiriendo catálogos como el de David Bowie por 233 millones de euros (250 millones de dólares) y el de David Guetta por 93 millones de euros (100 millones de dólares) en años recientes. Para Bain Capital, esta joint venture representa un regreso al negocio musical, ya que en 2004 fue parte del consorcio inversor que compró Warner Music, en un momento en que la industria sufría las consecuencias de la piratería digital.

Reparto de roles y estrategia de inversión

Según el acuerdo, Bain y Warner aportarán a partes iguales los 1.120 millones de euros (1.200 millones de dólares) de capital inicial. Ambas entidades trabajarán conjuntamente en la búsqueda de catálogos musicales para adquirir, mientras que Warner se encargará de la comercialización, distribución y gestión administrativa del repertorio que consigan sumar.

Tras la entrada masiva de nuevos actores en el mercado de derechos musicales, Bain y Warner anticipan un proceso de consolidación y esperan posicionarse como protagonistas de esta nueva fase. Aunque algunos inversores temen una posible burbuja en este mercado —especialmente con los altos tipos de interés marcados por parte de la Reserva Federal estadounidense—, los catálogos musicales han demostrado ser activos resistentes y rentables, incluso durante la pandemia de la COVID-19.

Angelo Rufino, socio de Bain Capital, lo explica: "Durante el periodo de la COVID, estos activos fueron sólidos como una roca. De hecho, crecieron, porque la gente recurrió al entretenimiento en casa, y la música sigue siendo una forma de ocio relativamente económica". Y añade: "Desde nuestra perspectiva, estamos interesados en el largo plazo: catálogos icónicos con flujos de caja estables que puedan aumentar de forma significativa con el tiempo".

Un mercado aún dinámico pese a la corrección

Los precios de los catálogos musicales se han moderado desde su pico en 2022, pero no se ha producido una corrección importante. Según datos de la firma de banca de inversión Shot Tower Capital, en 2024 los catálogos se vendieron a un precio medio de 17,4 veces sus regalías netas anuales, frente a las 18,8 veces en 2022, pero todavía muy por encima de las 13,7 veces registradas en 2019.

Las grandes discográficas —Universal Music, Sony Music y Warner Music— han optado cada vez más por asociarse con fondos de inversión, evitando así asumir en solitario el elevado coste de estas adquisiciones. Un ejemplo reciente es el de Apollo, que ayudó a Sony Music a comprar el catálogo de Queen por más de 930 millones de euros (1.000 millones de dólares) el año pasado.

El valor estratégico de Red Hot Chili Peppers

La adquisición del catálogo de los Red Hot Chili Peppers, que incluye más de tres décadas de éxitos y millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, tendría un fuerte valor estratégico para Warner y Bain. Aunque no se ha revelado el detalle del contenido exacto que abarcaría la operación, se estima que incluiría los derechos de grabación, edición y sincronización para cine, televisión y publicidad.

Warner Music está controlada por el multimillonario Leonard Blavatnik, cuya empresa Access Industries compró el grupo en 2011 por 3.080 millones de euros (3.300 millones de dólares). A pesar de su historial de adquisiciones, las acciones de Warner han caído un 13 % en lo que va de año, un rendimiento por debajo del mercado general.