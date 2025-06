Pedro Almodóvar fotógrafo: la exposición con las vibrantes imágenes del realizador manchego

Una preciosista gerbera marchita de color rojo que apoya su tallo en un jarrón de color hielo. Es una de las imágenes del Pedro Almodóvar fotógrafo que nos sugiere el tranquilo paso del tiempo. Esta instantánea y otras muchas se pueden contemplar en la exposición Summer Vibes III, en el espacio de Opera Gallery, en la calle Serrano, 56. Madrid. Hasta el 30 de agosto.

Opera Gallery nos ofrece una seleccio?n de artistas modernos y contempora?neos, que siguen el hilo conductor de la estacio?n del verano valiéndose del color, la forma y el contenido. Obras abstractas y figurativas, que nos muestran un enfoque poliface?tico del verano a través de las sensaciones fi?sicas, los detalles sensoriales y las emociones.

Summer Vibes III. Opera Gallery

Summer Vibes III. Opera Gallery. Pedro Almodo?var. Depending on the Red Gerbera (2019)

Miramos a una de las obras más señaladas y que firma el director de Todo sobre mi madre. En Depending on the Red Gerbera (del año 2019), Almodóvar capta los tonos ca?lidos de la flor marchita. Las fotografi?as de Almodo?var se exhiben en la exposicio?n que lleva por título 'Vida detenida' dentro del Festival Internazionale di Fotografi?a, que se celebra en Verona (Italia), del 20 de septiembre al 21 de octubre.

Summer Vibes III. Opera Gallery.

Tambie?n se puede disfrutar de la escultura mural colgante Shamu- You Are My Killer Whale (1997), de la artista francesa Niki de Saint Phalle, con la que rinde homenaje a la emblema?tica orca hembra, y que se presenta adornada con un brillante mosaico de tonos rosas y dorados iridiscentes. El pintor Luis Gordillo esta? presente con la obra Zentrum 1 (despue?s de 2022) en la que mezcla pintura acri?lica de colores brillantes con collage fotogra?fico, lo que da lugar a una composicio?n abstracta que nos recuerda a un cielo azul de verano.