Robert 'Kool' Bell de Kool & The Gang: "Soy el último en pie de la banda original, pero el espíritu de todos ellos sigue conmigo"

Robert 'Kool' Bell es el último integrante en activo de la formación original de Kool & The Gang, y charlar con él es un auténtico privilegio que quien escribe estas líneas ha tenido por segunda vez -en calidad de presentadora y reportera de Starlite-. Autores e intérpretes de canciones que han trascendido generaciones, es innegable que Kool & The Gang es una de las bandas más influyentes y longevas del funk, el soul y el R&B. Temas como Celebration, Get Down On It o Jungle Boogie forman parte del imaginario colectivo y han dejado una huella imborrable en la historia de la música popular. Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, la banda sigue desplegando su energía inconfundible sobre los escenarios, y anoche fue el turno de Starlite Occident, donde la cantera se rindió ante un sonido atemporal como el suyo.

Por tercera vez, Kool & The Gang encendió el escenario de Starlite con una noche de funk, nostalgia y celebración. Pero esta vez no fue solo una fiesta: también fue un homenaje. "Soy el último en pie de la banda original", confesaba Kool horas antes del concierto. "Mis compañeros ya no están, pero el espíritu de todos ellos sigue conmigo. Esta noche les rendiré tributo", afirma Kook con los ojos llenos de nostalgia.

Kool & The Gang encendió el escenario de Starlite con una noche de funk / Starlite Occident

Y así fue. Con clásicos como Ladie's Night, Jungle Boogie o el eterno Celebration, Kool hizo vibrar al público en Marbella y cerró el show con una sorpresa visual dedicada a sus antiguos compañeros de banda: George Brown, Charles Smith, Ricky West, Ronald Bell, DT Thomas y Spike Mickens.

"Celebration nació de una noche cualquiera"

El gran Kool quiso rememoró con nosotros cómo surgió el mayor hit de la banda: "Acabábamos de ganar dos American Music Awards y alguien dijo: esta es tu noche. Vamos a celebrarlo. Mi hermano escuchó esa frase y dijo: ahí hay otra canción. Así nació Celebration. Tenemos que celebrar todo el tiempo", cuenta con esa mezcla de serenidad y entusiasmo que solo tienen los que han vivido todo.

Kool hizo vibrar al público en Marbella y cerró el show con una sorpresa visual dedicada a sus antiguos compañeros de banda / Starlite Occident

También recordó con emoción su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame el pasado octubre: "Hemos tocado con Elton John, Van Halen, Dave Matthews, Kid Rock… Y nos preguntábamos: ¿cómo es que aún no estamos en el Salón de la Fama? Finalmente sucedió el año pasado. Fue muy especial".

De Marbella y su gusto por Carlos Santana

Kool conoce bien la reconocida ciudad de la Costa del Sol y se nota. "He estado en Marbella casi cinco veces en los últimos veinte años. La primera vez fue con unos amigos, a bordo de un yate. Y esta es la tercera vez que tocamos en Starlite. Me encanta venir", dice con naturalidad, como quien regresa a casa.

Kool derrochó buena vibra y un espíritu admirable durante toda la noche / Starlite Occident

Confesándose vegetariano 'desde hace más de una década' ante la pregunta sobre gastronomía y declarándose fan de Carlos Santana (que también forma este año parte del cartel del calificado como el festival boutique más importante del mundo) Kool derrochó buena vibra y un espíritu admirable durante toda la noche y se dirigió al guitarrista mexicano con una rotundo propuesta: "Carlos, estoy en Marbella. Algún día tenemos que tocar aquí juntos".

Para acabar, Robert Bell se despidió del público con un mensaje que resumía su filosofía: "Tuvimos un disco llamado Light of the World y estamos una vez más en Starlite, que enciende la luz para la gente de todo el mundo".