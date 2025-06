El libro periodístico del año en EE UU que fotografía la violenta guerra de las drogas en Filipinas: 'Que alguien los mate'

"Mi trabajo es ir a lugares donde la gente muere. Hago la maleta, hablo con los supervivientes, escribo sus historias y luego vuelvo a casa y espero la próxima catástrofe. Nunca tengo que esperar demasiado". Quien así describe su oficio de reportera es la filipina Patricia Evangelista, firmante del libro Que alguien los mate (Reservoir Books), un retrato del régimen del terror en Filipinas infringido por el tráfico de drogas. Traducida por Antonio Lozano y Francesc Pedrosa Martín, la novela se ha convertido en el fenómeno periodístico del año en EE UU y se colocado en cabeza de lista de los mejores libros de este 2025 según Time, The New Yorker, The Economist y The New York Times, entre otros medios.

"Fue en la era Duterte", arranca la autora. El nombre de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre los años 2016 y 2022, saltó al escenario político internacional por su mano dura contra el narcotráfico. Acusado de crímenes de lesa humanidad, fue detenido y extraditado en marzo de este año por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, según orden de la Corte Penal Internacional por los asesinatos cometidos en la guerra contra las drogas.

En este tiempo, Patricia Evangelista, como corresponsal de la empresa periodística Rappler en Manila, cubrió los devastadores y letales efectos de la promesa del presidente "de destruir a cualquiera –sin cargos ni juicio– que él mismo, la policía o un número indeterminado de justicieros sospecharan que consumía o vendía drogas", según refiere la autora. Tres décadas separan la revolución callejera de Manila que vivió una joven Patricia Evangelista y que forjó el nuevo futuro de la nación del Pacífico Occidental. Cimentada en una documentación meticulosa, la autora disecciona la fragilidad de las instituciones democrática bajo el régimen de Duterte.

Abogado, fiscal y alcalde de Davao antes que presidente, durante más de 20 años declaró una guerra contra las drogas. Llegó a la jefatura de Gobierno con ese compromiso que había lanzado a sus votantes, pero que derivó en una operación masiva de violencia indiscriminada y de impunidad ante la ley. Miembros del ejército y de la policía y civiles organizados en escuadrones de la muerte eliminaron a traficantes y consumidores de drogas o por el mero hecho de ser sospechosos de hacerlo. Todo, bajo el amparo de un Estado que "alentaba a limpiar el país de indeseables", tal y como se lee en la reseña del libro. Una peligrosa invitación o efecto llamada a tomarse cada uno la justicia por su mano ante la mínima sospecha, lo que se tradujo en la muerte de incontables inocentes. En este escenario de país sin ley, Evangelista fue en busca de la verdad. A través de sus crónicas de sucesos, la reportera arrojó luz sobre las mentiras y manipulaciones de los cuerpos de seguridad y de los organismos oficiales. Escuchó a las víctimas de la barbarie, algunas de ellas menores; y a los ejecutores.

Periodismo combativo

La autora subraya los efectos de los discursos de odio y el poder de seducción que tiene la manipulación emocional de un dirigente como Duterte en su deriva autoritaria. Que alguien nos mate es un true crime en el ejercicio del periodismo combativo, que nos recuerda la importancia de formular preguntas incómodas, de agitar conciencias en el contexto de revisionismo histórico y fake news.

Que alguien los mate

Patricia Evangelista

Reservoir Books

416 páginas

22,71 euros