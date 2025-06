¿Echas suavizante a todas tus prendas? Una experta en limpieza explica por qué deberías dejar de hacerlo

Pese a que el suavizante es un producto comúnmente usado en la mayoría de los hogares, es importante saber que no es compatible con todos los tipos de tejidos. Así que, aunque a priori pudiera parecer inofensivo por su rico olor y sus propiedades mágicas para devolverle la textura agradable a nuestras prendas, en algunas ocasiones podría revertirse este efecto y acabar arruinando nuestra ropa.

Conocer las limitaciones que tiene el suavizante es importante para mantener la durabilidad y el rendimiento de nuestra ropa. En esta ocasión, Lucía Lipperheide, conocida en redes sociales por su perfil @homes.styles, ha querido explicar cuáles son las prendas o los tejidos que deberíamos mantener alejados del suavizante.

Las prendas que deben evitar el suavizante

"No digo que sea malo, sino que no sirve para todo", esto es lo que escribe Lucía en la descripción del vídeo, y la verdad que no puede tener más razón. Conocer cuáles son las prendas con las que no funciona bien es algo básico y que, en realidad, poca gente sabe. Lucía comienza exponiendo el caso de los bañadores: "Parece que los deja suaves, pero rompe las fibras elásticas y se deforman", explica.

Algo parecido ocurre con el tejido de las bayetas de microfibra. Para este caso, la experta recomienda hacer un prelavado con bicarbonato, amoniaco, jabón de platos y agua caliente. Tan solo tendrás que dejarlos en remojo durante unos 15 minutos, y tras ello, a la lavadora.

Las toallas tampoco necesitan lavarse con suavizante, es más, "si están ásperas es porque tienen una acumulación, no porque el tejido no sea de calidad", expone Lucía. Para ello, también recomienda un prelavado con bicarbonato, perlas perfumadas y una taza de vinagre blanco en un programa largo a 60º. También apelmaza la lana y hace que los jerséis pierdan su forma original. Si se han quedado bolitas a veces es por un mal lavado.

En la ropa de deporte, los restos de desodorante se fijan más con el suavizante. La experta explica que es posible eliminar los olores haciendo un prelavado con 4 partes de agua y una de vinagre blanco y dejar en reposo durante unos 20-30 minutos. Esto ayuda a neutralizar el sudor y los olores. Después, lava en la lavadora del revés en frío con un programa delicado, añade bicarbonato.