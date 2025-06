La estrella de la cocina Silvena Rowe llega a Ibiza y revoluciona la isla con su restaurante: lujo, fitness y alta cocina para cuerpo y mente

Silvena Rowe es una de las chefs más innovadoras y carismáticas del panorama gastronómico actual. Reconocida por su enfoque de biohacking, que utiliza la alimentación como herramienta para optimizar el cuerpo y la mente, Rowe sus icónicas creaciones desde The Dose, su restaurante en Dubái, al nuevo templo del bienestar qua abre en el vecindario de Talamanca de la mano de Seven, el reconocido gimnasio de alto rendimiento nacido en Dubái que también abre sus puertas en Ibiza para ofrecer la mejor propuesta saludable de la isla.

En su cocina, la chef combina su personalidad divertida y carismática y su herencia búlgara con las tendencias más actuales de nutrición funcional, dando lugar a recetas que desafían las convenciones. Desde su versión sin azúcar del dulce más viral del momento, el "Dubai Chocolate", hasta alternativas saludables a postres y platos tradicionales, las propuestas de Rowe son un testimonio de su compromiso con el sabor y el bienestar. Cada creación refleja su filosofía de que comer sano no tiene por qué ser aburrido ni sacrificar el lujo.

La trayectoria de Silvena Rowe es tan diversa como impresionante. Con una carrera que ha abarcado desde libros de cocina exitosos hasta la innovación en menús de restaurantes exclusivos, Rowe ha transformado las expectativas sobre la cocina funcional. En The Dose, ubicado en el exclusivo gimnasio Seven en Dubái, ha desarrollado un espacio donde la alimentación y el fitness convergen en perfecta armonía.

The Dose by Silvena se define como una farmacia alimentaria, pues cada ingrediente está minuciosamente elegido con el objetivo de aumentar la longevidad, pero también la calidad de vida. Esta visión está respaldada por el compromiso de trabajar con granjas locales y orgánicas. El menú de The Dose by Silvena se compone desde platos con huevos orgánicos, hasta hamburguesa de carne de wagyu, pasando por postres sin azúcar refinada y sin gluten. La bebida también juega un papel muy importante en nuestro bienestar general. Por tanto, Silvena Rowe propone batidos infundidos con adaptógenos para ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés y nootrópicos para mejorar la función cognitiva