El cocinero Ángel León, 'chef del mar', advierte de uno de los errores más comunes: "Nunca laves el pescado con agua del grifo"

Ángel León es uno de los cocineros más relevantes de la escena actual, ganador de tres estrellas Michelín, también es conocido como el 'chef del mar', debido a sus amplios conocimientos sobre alimentos provenientes del medio marino. En esta ocasión, Ángel León advierte a la población de uno de los errores más comunes a la hora de cocinar el pesado, ya que se suele creer que es lo más higiénico y adecuado, pero no es así: "Nunca hay que lavar el pescado con agua del grifo".

Según informa el chef, este paso arruina totalmente la comida, ya que después, la fritura no quedará como es debido, ya que la humedad cambiará por completo la textura del pescado: "Cuando alguien me cuenta que el pescado frito no le queda bien, lo primero que pregunto es si lo ha lavado con agua del grifo. Y casi siempre, ese es el problema".

Al pasarlo por el agua, no quedará tan crujiente como debería, sino más "chafado", además de que en ocasiones puede ser el motivo por el que se despega el rebozado con más facilidad, en lugar de estar totalmente adherido a la carne del pescado.

Así pues, el cocinero insiste en que si el pescado ha sido bien manipulado en la pescadería, no necesita esa segunda limpieza en el grifo de casa, ya que de hecho en las mismas pescaderías se limpian con unas mangueras especializadas para ello.

En caso de que aún no estemos seguros de si está suficientemente limpio, recomienda pasarle un papel de cocina, o en caso de que fuera necesario, un trapo mojado, que humedecerá menos la pieza que poniéndola bajo el grifo.

Cabe recordar que el agua y el aceite calientes no son la mejor combinación, por lo que freír un pescado muy húmedo por haber sido mojado antes puede hacer que salte mucho más aceite que de normal, manchando la cocina e incluso, en ocasiones, cayendo en nuestras manos mientras manipulamos los alimentos.