Parece Brihuega, pero es la ruta más impresionante para disfrutar de los campos de lavanda este verano

Al mes del junio le quedan los días contados y eso significa que julio está a la vuelta de la esquina y que con él, llegan todos sus encantos. Aunque es cierto que durante esta estación la gente suele escaparse a la costa para disfrutar de unas buenas vacaciones en la playa, eso no quiere decir que en el interior de España no existan planes para esta época del año.

Precisamente, es entonces cuando los campos de lavanda florecen y podemos disfrutar de ellos en su máximo esplendor. Y no, no estoy hablando de viajar hasta el corazón de La Alcarria, sino hasta Valladolid, a unas dos horas aproximadamente de Madrid. Aunque los focos no se posen sobre Tiedra, realmente no tiene nada que envidiarle a Brihuega.

| Fuente: Istock

Ideal para una ruta en familia

Si lo que queremos es disfrutar de toda su belleza, pero sin aglomeraciones, entonces este pequeño pueblecito de Valladolid es el indicado. Situada justo en plenos Montes Torozos, este lugar es ideal para disfrutar de una ruta en familia. Gracias a la facilidad de su terreno, no hace falta ser un experto en esto del senderismo ni mucho menos, solo hay que tener ganas de caminar teniendo en cuenta las temperaturas.

El mejor momento del día para hacerlo es cuando empieza a irse el sol, pues evidentemente hará menos calor, y también se puede disfrutar del espectáculo del atardecer. Eso sí, que no te extrañe que durante estos instantes parejas y fotógrafos de boda estén intentando captar el contraste del sol anaranjado y el color violeta de las flores.

| Fuente: Istock

Es más, Tiedra también cuenta en la actualidad con un Centro de Interpretación con más de 400 hectáreas, que se encarga de dar a conocer todas las propiedades y beneficios de esta colorida flor y su historia. Se trata del único centro del mundo con estas cualidades y, además, se pueden coger visitas guiadas por sus instalaciones y el terreno.