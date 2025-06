Así elijo la fruta en verano: cómo saber si una sandía está buena y cuánto tiempo dura entera o cortada, según una experta

La sandía es una de las frutas estrella durante la época de verano. Es normal que en los meses más cálidos se consuman productos frescos y pocos calóricos y no hay uno mejor que una buena rodaja de sandía.

Tener un poco de sandía cortada en el frigorífico para disfrutarla después de un caluroso día de calor es una de las mejores opciones, aunque si se corta una entera es posible que tengas demasiada. Es todo agua, pero puede llegar a ser demasiado. Así que ¿cuánto va a durar esta sandía ya cortada?

La dietista Chelsea Edwards, de Alabama, apunta que si se encuentra en un taper hermético puede llegar a aguantar unos cinco días: "La exposición al oxígeno hace que las frutas se descompongan al cortarlas", explica.

Como con cualquier alimento, la temperatura determinará la vida útil de cada uno y es muy importante guardar la sandía en el frigorífico. Además, antes de cortarla se recomienda lavarla muy bien. Es cierto que la parte dura no se come, pero cuando se corta con el cuchillo se pueden transportar bacterias a la carne del fruto.

Cómo saber si una sandía está madura

Para que la sandía aguante el máximo tiempo es importante que se corte solo cuando esté madura y lista para comer. Una sandía entera puede aguantar unos 10 días a temperatura ambiente y sin que le de luz directa.

Para saber si está madura hay que revisar primero la base. Edwards recomienda buscar una con una mancha blanca en la base, ya que eso indica que estuvo en el campo el tiempo suficiente para madurar.

Luego hay que examinar la cáscara de la sandía: "La cáscara de una sandía madura debe ser firme, no blanda ni pastosa, y no debe ceder al presionarla", explica. "La cáscara de una sandía demasiado madura es más suave al tacto que la de una sandía que no lo está".

El último paso es casi un clásico. Si en la frutería te permiten tocar el género da unos golpes suaves. Si la sandía es de calidad el sonido será hueco, profundo y firme, lo que indica que la pulpa está madura y jugosa.

Si por el contrario el sonido es más apagado como un golpe seco la fruta estará demasiado madura para consumirla.

Cómo saber si la sandía está mala

Una vez que se ha cortado la sandía hay varios indicadores para saber si se ha echado a perder: tiene una textura blanda. "

El primer indicador de que la sandía está echada a perder es una apariencia o textura blanda. "La sandía cortada que se está pudriendo probablemente tenga un olor extraño o una textura viscosa y puede tener un sabor agrio o desprender una sensación burbujeante". Además de eso, si en el recipiente empieza a verse una líquido turbio es probable que ya empiece a estar mala.

Recuerda que una sandía cortada solo es segura durante unos pocos días. Puede que no esté podrida a simple vista, por lo que hay que tener cuidado con las bacterias peligrosas que se pueden generar como Listeria, sobre todo si está fuera de la nevera y hace mucho calor.