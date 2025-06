La tarta de queso deliciosa y saludable del nutricionista Carlos Ríos lleva 4 ingrediente: "En solo 30 minutos"

Quien diga que disfrutar de un postre delicioso no es saludable, se equivoca. Y a las pruebas me remito. Más allá de las ideas preconcebidas, un postre no tiene por qué ser malo ni tampoco una de esas comidas prohibidas. Por supuesto, hay excepciones o pequeños caprichos de los que no deberíamos abusar, pero como con casi cualquier alimento o comida, todo en exceso es malo.

El problema es que en cuanto entra en juego la palabra "dulce", "postre" o "tarta" nos echamos las manos a la cabeza pensado que lo más seguro que sea una bomba de azúcar. Carlos Ríos, nutricionista ha querido demostrar que no siempre es así y nos trae una versión saludable de la mítica tarta de queso.

Saludable y con cuatro ingredientes

Solo lleva cuatro ingredientes y todos ellos son saludables. Esta tarta de queso es el ejemplo perfecto de que puede formar parte de nuestra dieta un bocado dulce. Otra de las grandes ventajas es que tampoco es necesario ser un gran chef o todo un manitas en la cocina para poder prepararla, pues lo único que necesitas es reunir los ingredientes y añadirlos a un vaso de batidora.

En apenas 30 minutos en la airfryer, esta tarta queda lista. Ahora bien, Carlos recuerda en su vídeo para sus redes sociales que hay que tener cuidado: "Con moderación que su sabor es tremendamente adictivo".

El paso a paso

Ingredientes:

150 gr de queso crema

100 gr de mascarpone

2 huevos

3 cucharadas de pasta de dátil

Preparación:

Añade todos los ingredientes en un vaso de batidora Vierte la mezcla en un molde con papel de horno Cocina en la airfryer durante 30 minutos a 180ºC Deja enfriar y disfruta