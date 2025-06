La historia del Hollywood dorado contada a través de los vestidazos de sus divas: de Grace Kelly y Audrey Hepburn a Marilyn

"Como un movimiento artístico propio, como el Renacimiento o el Barroco". Habla Guillermo Balmori, autor de Los mejores vestidos de la historia del cine (Notorious Ediciones), de la estética de Hollywood. De la fotografía en gran angular de unos años de gloria en elegancia, glamour y sofisticación. Cuando la seducción de la imagen lo impregnaba todo. Hablamos con el escritor que apunta su mirada a esa meca dorada del cine y nos lleva de viaje a 1920, a 1965 y a todos los años que transcurren por ese camino de sueños.

Moda y cine van de la mano. "Esa especie de realidad mejorada que llamo yo no, en la que todo era más idílico", comienza el autor en su análisis. "Incluso la fábrica de sueños, tal y como era definido, se debe en gran parte a esa estética, a los decorados (...) Creo que hoy en día la moda se inspira más en la calle. Incluso el cine también se inspira más en el realismo de la calle, pero que en aquella época era al revés. La gente quería estar vestida como esas estrellas, que era imposible porque era gente perfecta". La relación moda-cine "fue vital para vender ese producto glamuroso de fábrica de sueños".

Hollywood inventó esa factoría de fantasía. Una conjunción planetaria que encontró su sublimación en el glamour. Preguntamos a Guillermo Balmori por la década dorada y por el contexto político social que propició esa constelación. "Desde el cine mudo, Hollywood es una cosa eminentemente hollywoodense. Ese glamour no existió o existió de otra manera en Europa. No era esa, digamos, artificiosidad. Era excesivo, pomposo -por así decirlo- para una persona tradicionalmente elegante. Triunfó en los años 30. En el año 29, con la Gran Depresión, la gente quería huir de la realidad. Qué mejor forma de huir que con champán y caviar que salían las películas, las casas maravillosas y lujosas y, por supuesto, los vestidos de ensueño que todas las mujeres soñaban. Ginger Rogers o Greta Garbo, con sus inalcanzables estilismos, inalcanzables como lo eran las propias estrellas. Es lo que se vendía. La gente quería ese escapismo. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, después la de la Gran Depresión, lo mismo. La gente sigue buscando ese escapismo y este glamour."

El glamour del cine a través de esta colección de looks

Solicitamos a Guillermo Balmori que nos abra las puertas a ese glamour hollywoodiense a través de una colección de vestidos de grandes divas que el autor ha seleccionado para Evasión. Comenzamos, claro, por la portada de su libro Los mejores vestidos de la historia del cine. Un maravilloso retrato de Grace Kelly. ¿Por qué este posado? "Si tuviera que elegir un vestido que para mí simboliza el glamour de Hollywood, esa estética bonita y esa elegancia que estábamos comentando, sería este vestido de Grace Kelly para la película La ventana indiscreta. Está diseñado por Edith Head". Y añade: "Edith Head es para mí la mejor diseñadora que tuvo Hollywood. De hecho, es la mujer que tiene más Oscar de la historia del cine. El hombre con más Oscar es Walt Disney, que tiene veintitantos. Grace Kelly es un emblema del glamour y de la elegancia con ese vestido que además Hitchcock lo filma maravillosamente bien".

Greta Garbo en Mata Hari

Greta Garbo. Mata Hari. Diseño de Adrian

"Es Greta Garbo en Mata Hari, una película del año 31. A mí me impacta mucho este estilismo. Son unos pantalones con una falda, unos leggins. No me choca mucho por lo moderno que resulta, tan estrechos y dorados. Acaban de una manera abotinada como si fueran un botín sobre la bota. La parte delantera tiene mucho brocado, casi metalizada, con los hombros al aire y toda la parte trasera al aire también. Una mujer poderosa. Como una especie de guerrera... Es casi una armadura. Me gusta ese concepto. Lo diseñó Adrián para la película".

Marlene Dietrich en 'El expreso de Sanghai'

Marlene Dietrich en El expreso de Sanghái (diseño de Travis Banton)

"En los años 30 gustaban mucho a las mujeres misteriosas, las mujeres distantes, hiper sofisticadas. ¿Te das cuenta en estas fotos que ninguna sonríe. Son como altivas, no?", comienza el autor, que menciona que Garbo era sueca y Dietrich, alemana. "El público americano quería ese exotismo, que fueran distantes, que fueran mujeres inalcanzables, o sea, que no te las pudieras encontrar por la calle. En 'El expreso de Shanghai', Marlene lleva esas plumas de Travis Banton. No sé si de marabú... Son muy negras y juega mucho con el velo". Un recurso, el velo, que permite jugar con los ángulos de la cara: "Según cómo fuera colocada la redecilla, difuminaba más la cara, los pómulos más marcados, o podía incluso jugar con sombras y luces. También creaba un aspecto de misterio. Ese velo se utilizaba mucho en esa época". Y añade: "Es una mujer poderosa con esas perlas, esa actitud".

Katharine Hepburn en 'Historias de Filadelfia'

Katharine Hepburn en 'Historias de Filadelfia' (diseño de Adrian)

"Katharine Hepburn lleva esa especie de túnica con pedrería en la parte de adelante y en los brazos. Me gusta mucho aquí (...) La consideran tan perfecta que casi la ponen en un pedestal. Entonces Adrián lo hizo así. Un diseño como una diosa griega o con una especie de hábito formal, pero que le da esa majestuosidad".

Rita Hayworth en 'Gilda'

Rita Hayworth en Gilda (diseño de Jean Louis).

Ha escogido el autor esta foto de Rita Hayworth que es la que se utilizó para el cartel de la película Gilda. "Mucha gente confunde este vestido con el de los guantes, pero no es el mismo, este es plateado. De hecho, el de los guantes es un escote recto y este es en forma de corazón", nos cuenta. "Es precioso el efecto del cigarro, es maravilloso. Hay que tener en cuenta también, y esto es importantísimo, que para los grandes directores de fotografía no solamente era cómo salían ellas en las películas, sino las fotos. Parece una top model". Nos describe esta imagen como "la perfecta femme fatal, que en los años 40 es lo que se llevará, las mujeres misteriosas".

Audrey Hepburn en 'Una cara con ángel'

Audrey Hepburn en Una cara con ángel (diseño de Hubert de Givenchy)

"He cogido este vestido de 'Una cara con Ángel' (...) Es la combinación más perfecta, más famosa y más lograda entre un diseñador no de cine. Porque sí, Hubert de Givenchy no era un diseñador de cine, sino un diseñador de alta costura. Es la combinación perfecta de una estrella y un diseñador de alta costura. Esta película va sobre el mundo de la moda y el trabajo del fotógrafo Richard Avedon". Una cinta que es una pasarela de alta costura por el majestuoso vestuario. "Este, por ejemplo de la foto, sale muy poquito. En la película no llega ni a un minuto y encima sale cortado por abajo".

Grace Kelly en 'Atrapa a un ladrón' '

Grace Kelly en Atrapa a un ladrón (diseño de Edith Head)

Aquí vemos a Grace Kelly. "Es la segunda vez que trabaja con Edith Head. La primera sería en La ventana indiscreta". Nos cuenta el autor de Los mejores vestidos de la historia del cine que no solo es el look, también es la foto, el posado. "Han escogido esas columnas griegas o romanas. Incluso el peinado. Se juega con esa divinidad con ese vestido. Es una foto coloreada". Un vestido que está hecho "a base de gasas de tonos de azules, un azul más tenue y uno un poquito más intenso, que le da exquisitez."

Marilyn Monroe en 'Los Caballeros las prefieren rubias'

Marilyn Monroe en Los Caballeros las prefieren rubias (diseño de Travilla)

"Este vestido al final no se pudo utilizar en la película Los Caballeros las prefieren rubias porque no llega al ombligo, pero llega por encima del ombligo y les pareció muy escandaloso. Eso no querían en la censura (...). Prohibía que se mostraran ombligos. No les gustó esa abertura y las escenas que se rodaron con este vestido se eliminaron de la película. Solamente sale ella bailando de espaldas y en una escena muy corta". Y añade que, de esta cinta, "el vestido más famoso es el rosa". Foto inferior: Marilyn Monroe con el diseño rosa de 'Los Caballeros las prefieren rubias' firmado por Travilla.

Marilyn Monroe en Los Caballeros las prefieren rubias (Travilla)