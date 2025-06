Los 'reality bites' de Ethan Hawke en este libro generacional: una juventud y un amor en el camino

Jovencísimo Ethan Hawke en El club de los poetas muertos (cuatro Oscar). Mucho después llegaron Gattaca y Training Day (con el enorme Denzel Washington, que se llevó su estatuilla). Hawke atesora una filmografía de grandes éxitos de taquilla, pero nada más marketiniano que Reality Bites, la película epítome de la generación X que protagonizó junto a Winona Ryder, Janeane Garofalo y Ben Stiller en 1994. Hawke, también escritor, firma Miércoles de ceniza, que Berenice ha editado en español. El libro, de 2003, llega ahora.

Pues eso mismo, Reality Bites (Bocados de realidad). Regresamos con este libro a una historia de jóvenes de 20 años, a su mundo, sus caminos, sus miedos a enamorarse, drogas y coches. Miércoles de ceniza es un retrato generacional a través de sus protagonistas, James Heartsock y Christy Ann Walker.

Una ruptura amorosa, un embarazo y cero ganas de afrontar la edad de la madurez. James Heartsock ha ingresado en el Ejército alentado por la imagen ganadora de Tom Cruise, que se come la pantalla en su Kawasaki Ninja en Top Gun. Otra vez el cine. Pero él es Heartsock y su coche es un Chevrolet Nova. El chico se droga. Metanfetaminas, cristal o lo que pille. "Me miré la nariz para asegurarme de que no sangraba. Cuatro horas antes, me había metido la última raya con Tony, Eric y Ed..." La chica, Ann Walker, parte para Manhattan. Y después, a Texas. Va en un autobús, donde entabla conversación con su compañero de asiento.

Vecinos de trayecto, ambos van recordando sus vidas pasadas, como el abandono que sufrió ella en su infancia. Su madre la dejó con los vecinos cuando tenía doce meses y nunca más volvió. "Llamaron a mi padre, que me rescató y me llevó a casa de la abuela", desliza la joven que ahora, embarazada, no se ve en el derecho de juzgar a nadie, ni a su madre. Tras esta ruptura, James Heartsock y Christy Ann Walker deberán buscar su propio camino.

Miércoles de ceniza

Ethan Hawke

Berenice

264 páginas

19,00 euros