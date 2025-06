Morrissey, en el Botánico: el adorado regreso al pop de los 80 a través de la voz de los Smiths

Único concierto en España: Morrissey visita el Botánico, en Madrid, este jueves 12. Será la noche del comeback a los 80, al reencuentro con las generaciones que cantamos hasta la afonía aquellos éxitos de los Smiths, como Bigmouth Strikes Again, Heaven Knows I'm Miserable Now y This Charming man. Su influencia y legado musical marcaron las bases de lo que fue el indie y el rock alternativo. Fichamos la setlist de esta gira y ninguno de los tres títulos marcados ha sonado hasta la fecha. Tampoco sus súper ventas de 1986 There Is a Light That Never Goes Out ni Some Girls Are Bigger Than Others ni Girl Afraid ni Please, Please, Please, Let Me Get What I want. Pero sonarán otros. Repasamos.

Esto es irrefutable. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce labraron bajo la marca The Smiths una carrera de hitazos de pop británico, que consagró a su voz como de los más grandes de su generación. Cuando nació la banda, el paisaje musical británico vibraba con el synth-pop y el post-punk. Pero su personalísimo estilo de guitarras jangle, inspiradas en los Byrds, y aquellas letras poéticas sobre el amor, la soledad y la cotidianidad de la vida nos enamoraron. Comenzaba a sonar el indie moderno. Radiohead, Blur, Oasis, The National, The Killers y Arctic Monkeys han referido en alguna ocasión que ha recibido influencias de Morrissey y compañía.

Figura de culto, en parte por su rechazo a la música convencional, al poder establecido y a lo comercial (sin olvidar polémicas por su lenguaje sin filtros), arrancó Morrissey un camino en solitario en 1988 con Viva Hate, donde lanzó Suedehead.

En la setlist de su gira 2025 sonará material de su carrera en solitario, como You're the One for Me, Fatty, All You Need Is Me, I Wish You Lonely, Rebels Without Applause, Sure Enough, the Telephone Rings, One Day Goodbye Will Be Farewell y Black Cloud; y de los Smiths también. Atención: How Soon Is Now?, Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me e Irish Blood, English Heart.

Con trece álbumes de estudio en solitario, tiene un Premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica y el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su activismo por el bienestar animal. Su gira le llevará desde Madrid a Zénith Paris (Francia) el 15 de junio; después, a Bélgica, el 16 de junio; y a Países Bajos, el 19. El recinto del Real Jardín Botánico, en la Universidad Complutense de la capital, abre sus puertas a las 19:30 este 12 de junio. El concierto dará comienzo a las 22:00.