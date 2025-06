Este sencillo gesto es clave para guardar las frambuesas en la nevera, según un frutero: "No se te van a poner malas en la vida"

Más allá de la playa o la piscina, otra de las cosas buenas de las que poder disfrutar en verano es de sus deliciosas y refrescantes frutas. La sandía, el melón, la cerezas, el albaricoque o las frambuesas son algunos ejemplos, y es que hay pocas cosas mejores que aprovechar cuando están de temporada para deleitarse de todo su sabor. Pese a ello, hay algunas que son más delicadas que otras, como es el caso de estas últimas.

A tener en cuenta

Si bien este tipo de fruta tiene un sabor exquisito, también son muy sensibles y se pueden echar a perder rápido. Seguro que en más de una ocasión has comprobado de primera mano como el paquete de frambuesas que acababas de comprar no ha durado intacto más de un par de días y, tras ello, has tenido que tirar gran parte porque ha aparecido moho.

Evitar esto es más sencillo de lo que parece y realmente hay un gesto que marca la diferencia. Así lo explica Raúl Cardaba, un conocido frutero en TikTok @fruterotiktokero: "Vamos a darles un bañito y después las vamos a secar". Después, tan solo habría que colocarlas en un recipiente cerrado con un poco de papel de cocina y guardarlas en la nevera en la parte apta para las frutas y las verduras.

Por supuesto, todo este proceso debe hacerse con delicadeza, ya que la piel de la frambuesa es bastante fina y existe el riesgo de poder aplastarlas. Y la diferencia es más que notoria, así lo muestra Raúl en el vídeo. Un sencillo truco con el que aguantarán intactas durante más de cuatro días y no tendrás que volver a tirarlas.