Esta tarta de queso deliciosa es también la versión más saludable: con pocos ingredientes, proteica y sin azúcar

¿Quién ha dicho que comer un trozo de tarta no es saludable? Porque sí, está muy equivocado y recetas como estas lo confirman. Lejos de los prejuicios que se establecen alrededor de la repostería, más allá de las tarta repletas de azúcar, del chocolate o del dulce, es posible encontrar una larga lista de opciones que nos permiten disfrutar de un bocado delicioso y a la vez llevar una dieta sana y equilibrada.

Deliciosa y saludable

La tarta de queso es la perdición de muchos, yo misma confieso que no hay ocasión que vaya a un restaurante y no me decante por ella al ver la carta de postres. Ahora bien, aunque nos pese, poder comer tarta todos los días no es viable, ni recomendable. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues con una versión sana. Esta que presenta Martha, @marthafit_healthymom en TikTok, es el ejemplo perfecto.

Deliciosa, fácil de preparar y súper saludable, ha compartido un vídeo explicando el paso a paso, por lo que no hay excusas y tampoco dudas para prepararla. Lo mejor es que apenas se necesitan ingredientes, solo queso cottage, cuatro huevos, un par de plátanos y tu endulzante favorito.

El paso a paso

Ingredientes:

Tres tarrinas de queso cottage

Cuatro huevos

Dos plátanos

Esencia de vainilla

Edulcorante al gusto

Preparación:

En un vaso batidor, agrega todos los ingredientes y mezcla bien, hasta conseguir una textura homogénea y sin grumos. Vuelca la mezcla en un recipiente apto para airfryer con papel de horno, para que no se pegue. Tapa con papel albal y haz unos cuantos agujeros en la tapa. Introduce en la airfryer a 170ºC durante unos 45 minutos aproximadamente. Tras ello, deja enfriar y guárdalo en la nevera durante toda la noche.