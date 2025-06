Un corcho de vino dentro de la nevera: el truco sencillo con el que terminarás con este habitual problema

Seguramente, en más de una ocasión hayas notado un olor extraño en tu nevera y, seamos sinceros, no hay nada más desagradable que abrir la puerta y que una mezcla de alimentos, fruta pasada o algún resto de comida inunde tu cocina. Desgraciadamente, este problema es más habitual de lo que nos pensamos, no obstante, hay fácil solución. Y no, no me refiero a echar mano de algunos de esos productos de limpieza que podemos encontrar en el supermercado. Existe una alternativa mucho más económica con la que erradicar el mal olor de la nevera.

Parece mentira, pero el corcho del vino puede ayudarnos con esta cuestión. En lugar de tirarlo a la basura nada más abrir la botella, este simple objeto puede convertirse en el aliado perfecto.

El poder absorbente del corcho de vino

Lo mejor de este truco es que es tan sencillo como eficaz. Para deshacerte del mal olor, tan solo deberás colocar un corcho dentro de tu nevera, o en su defecto varios trocitos repartidos por los cajones y estantes. Al día siguiente podrás comprobar que ya no hay ni rastro de ese olor indeseable. ¿Y cómo es que funciona tan bien? El truco está en la composición del corcho. Por lo general, estos objetos están hechos con un material que es altamente poroso, por lo que acaban absorbiendo los aromas como si fueran esponjas.

El principal responsable es la suberina, una sustancia que le aporta la elasticidad y la impermeabilidad típica del corcho y, que además, lo convierte en un desodorizante natural.

| Fuente: Istock

Si lo que quieres es llevar este truco al siguiente nivel, entonces la mejor forma de hacerlo es impregnarlo con algún aceite esencial. Por ejemplo, aromas que funcionan muy bien en este tipo de ocasiones son aquellos frescos o los cítricos, por lo que podrías optar por alguno de limón o naranja. Eso sí, asegúrate de que el aceite que utilices sea comestible o de uso cosmético para garantizar la seguridad de los alimentos.