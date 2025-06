Adiós al batch cooking los domingos: esta es la nueva tendencia en 2025 para los cocineros más modernos

Si eres de esas personas que van con prisas a todos lados, que apenas tienen tiempo para organizar las comidas o de las que hacen la compra semanal un poco a ciegas, tener un menú semanal es una forma excelente de poder optimizar el tiempo y sacarle el máximo partido a la cocina. Últimamente, el estilo fitness ha conquistado tanto las redes sociales como nuestro modo de vida, y con él han ido llegando nuevas estrategias con las que facilitarnos la vida en la cocina.

El 'Batch Cooking', lejos de ser una moda pasajera, ha conseguido que las personas lleven una nutrición más consciente, equilibrada y adaptada a cada estilo de vida. Ahora bien, hay nueva tendencia que le ha quitado el trono: el 'Meal Prep'. Y no, aunque puedan parece el mismo concepto, pues siguen un objetivo muy parecido, realmente no es así.

Principales diferencias entre el Batch Cooking y el Meal Prep

Es normal que exista una cierta confusión alrededor de ambos conceptos, pues los dos buscan optimizar el tiempo en la cocina y llevar una alimentación saludable. No obstante, existen ciertas diferentes. Para ello, lo primero que hay que entender es a qué se refiere cada uno de ellos.

Si lo traducimos al español, literalmente, Batch Cooking significa "cocinar por lotes". Su nombre hace referencia básicamente a su intención de preparar varios ingredientes de una sola vez, con la intención de guardarlos en el frigorífico y después poder diferentes preparaciones. Ahora bien, si hablamos de Meal Prep, la principal diferencia reside en que este método consiste en preparar y almacenar comidas completas. Es decir, cocinar todos los componentes de un plato y congelarlo con el fin de después solo sacarlo y calentarlo.

| Fuente: Istock

Ventajas del Prep Meal

En cuanto a las ventajas que supone el Meal Prep, este optimiza más el tiempo, pues el plato queda listo en su totalidad. Es más, se trata de una opción estupenda para cuando necesitamos llevar la comida al trabajo. También funciona muy bien si se desea seguir una dieta en la que haya que controlar las porciones de comida.

Al final, la gran ventaja que ofrece esta planificación es que no hay que pensar día a día que se va a comer, sino que el Meal Prep te ofrece la comodidad de elaborar el menú de toda la semana. Por supuesto, esto no quiere decir que el Batch Cooking no sea efectivo, todo lo contrario. Ambos técnicas son excelentes aliadas para conseguir hacer una compra consciente y seguir un plan de alimentación saludable.