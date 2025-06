Estas son las 50 mejores pizzerías de Europa: el segundo puesto es para Baldoria, en Madrid

50 Top Pizza, guía de referencia internacional que clasifica las mejores pizzerías artesanas del mundo, ha hecho público el ranking de este año este miércoles 4 de junio. Napoli on the road (Londres) repite como la mejor pizzería de Europa en una clasificación en la que Baldoria (Madrid) se hace con el segundo puesto, mientras que el tercero, ex-aequo, lo logran Sartoria Panatieri (Barcelona) y Via Toledo (Viena).

Napoli on the Road, en Londres, vuelve a ser reconocida como la mejor pizzería europea. Con Michele Pascarella al frente, así lo ha decidido, por segundo año consecutivo, la guía más influyente del sector, 50 Top Pizza, en una ceremonia celebrada esta tarde en la Fundación Pablo VI.

Este es top ten mundial

Baldoria, el local de Ciro Cristiano (calle José Ortega y Gasset, 100, Madrid), abandona el quinto puesto para subir al segundo, salto que lleva a este concepto a convertirse en la mejor pizzería de España. También se ha hecho con un premio especial: el Best Cocktail List 2025 - Sei Bellissimi Award. Un lugar que en la edición pasada logró Sartoria Panatieri de Jorge Sastre y Rafa Panatieri y que en esta edición baja un escalón y se coloca en el tercero, lo mismo que Via Toledo (Viena), de Francesco Calò. Un apunte, el establecimiento catalán, que hace un par de ediciones encabezó la clasificación, también se hace con el Best Dessert List 2025 - Latteria San Salvatore Award. Pero aquí no queda la cosa, ya que la pizzería vuelve a obtener el Green Oven 2025 - Goeldlin, premio que distingue a las pizzerías por su gran atención a la sostenibilidad medioambiental, mismo premio que también logró el año pasado Sartoria Panatieri y que también repite Bæst, de Copenhague.

El cuarto puesto vuelve a Londres con 50 Kalò, de Ciro Salvo, y el quinto viaja a Puteaux, Francia, con IMperfetto, de Tonino Cogliano y Simone Lombardi. El sexto es para Pizza Zulu en Fürth, Alemania, de Gaspare Squitieri, y en séptimo encontramos nNea, en Ámsterdam, de Vincenzo Onnembo. Para el octavo, regresamos a Madrid, ya que acabamos de saber que en él se coloca Fratelli Figurato, de Riccardo y Vittorio Figurato. Ellos también han conseguido el Best Fried Food 2025 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award.

Asimismo, el noveno es para Sapori Italiani U Taliana en Bratislava, Eslovaquia, de Andrea Ena y cerrando el top 10 está Forno d'Oro, de Lisboa, Portugal, de Tanka Sapkota.

Las 20 primeras posiciones entran automáticamente en el ranking de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se entregará el 8 de septiembre en el histórico Teatro Mercadante de Nápoles, durante la ceremonia de entrega de premios 50 Top Pizza World 2025.

Si hacemos recuento, son siete los establecimientos españoles en el ránking 50 Top Pizza Europa 2025. Estos son Baldoria (Madrid), en el segundo lugar; Sartoria Panatieri (Barcelona) en el tercero; Fratelli Figurato (Madrid), en el octavo; La Balmesina (Barcelona), en el 11; Demaio, en el 14; Infraganti (Alicante), en el 36, y Gasparic (Girona), en el 40.

España, con 31 restaurantes

La guía completa Europa 2025, compuesta por 193 pizzerías, sitúa a España como la nación más representada con 31 establecimientos, seguida de Francia, con 22, e Inglaterra y Suiza, ambas con 16. La ciudad más representada es París, con 16 establecimientos, seguida de Londres, con 11, y Madrid, con 9.

Hasta el pasado día 2 nuestro país ha celebrado la iniciativa Pizza Week en colaboración con Mammafiore y hemos podido comprobar la revolución de la que disfruta la buena pizza. Y, según los comisarios de 50 Top Pizza Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere "queríamos dar aún más espacio al movimiento europeo en 2025 con la Road to Madrid, porque la calidad sigue creciendo sin parar. Este año también quisimos destacar el creciente valor del movimiento europeo, incluyendo la categoría Excelente en la guía, son unas 150 pizzerías repartidas por el Viejo Continente donde se puede disfrutar de una pizza excelente, que se suman a las 50 posiciones del ranking".

La próxima cita con 50 Top Pizza está prevista para el 1 de julio, en directo desde Nueva York, en el West Edge dentro de Chelsea Market, para la presentación de la guía 50 Top Pizza USA 2025.

1 Napoli on the Road - Londres, Inglaterra

2 Baldoria - Madrid, España

3 Sartoria Panatieri - Barcelona, España 3 Via Toledo - Viena, Austria

4 50 Kalò - Londres, Inglaterra

5 IMperfetto - Puteaux, Francia

6 Pizza Zulu - Fürth, Alemania

7 nNea - Amsterdam, Países Bajos

8 Fratelli Figurato - Madrid, España

9 Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Eslovaquia

10 Forno d'Oro - Lisboa, Portugal

11 La Balmesina - Barcelona, España

11 La Piola Pizza - Bruselas, Bélgica

12 Surt - Copenhague, Dinamarca

13 Stile Napoletano - Chester, Inglaterra

14 Demaio - Bilbao, España

15 Franko's Pizza & Bar - Zagreb, Croacia

16 Little Pyg - Dublín, Irlanda

17 Matto Napoletano - Escopia, República de Macedonia del Norte

18 Zielona Górka - Pabianice, Polonia

19 da PONE - Zúrich, Suiza

20 Babette - Estocolmo, Suecia

21 La Pizza è Bella - Amberes, Bélgica

22 Forza - Helsinki, Finlandia

23 MaMeMi - Copenhague, Dinamarca

24 450°C - Turku, Finlandia

25 L'Antica Pizzeria - Londres, Inglaterra

26 Pietra - Belgrado, Serbia

27 Pizza Nuova - Praga, República Checa

28 Ciao a Tutti - Varsovia, Polonia

29 Oobatz - París, Francia

30 Pop's Pizza - Liubliana, Eslovenia

31 Buon Appetito - Burgess Hill, Inglaterra

32 Arte Bianca - Sagres, Portugal

33 Roco - París, Francia

34 Majstor i Margarita - Belgrado, Serbia

35 NAPIZZA - Núremberg, Alemania

36 Infraganti - Alicante, España

37 La Manifattura - París, Francia

38 Calvello's - Múnich, Alemania

39 Fimmina - París, Francia

40 Gasparic - Girona, España

41 Belli di Mamma - Budapest, Hungría

42 Margherita Pizzeria - Tallín, Estonia

43 Kytaly - Ginebra, Suiza

44 'naPizzà - Bruselas, Bélgica

45 Villa Severino - Helsinki, Finlandia

46 ZANO - Iasi, Rumanía

47 Mamma Pizza - Oslo, Noruega

48 Bottega Ceccarelli - Brunswick, Alemania

49 Filo D'olio - Sar?yer – Estambul, Turquía

50 O'Panuozzo - Utrecht, Países Bajos