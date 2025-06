Santiago Isla: "Me enamoro con cierta frecuencia de lugares, amistades, de circunstancias, el amor es la sensación de estar donde quieres estar"

Santiago Isla (Madrid, 22 de noviembre de 1994) es músico, escritor y también, como él dice, tiene un trabajo de verdad en el departamento de contenidos de la productora Fonte Films creada en 2022 por su padre, Pablo Isla, expresidente de Inditex. Desde 2017 firma, además, el blog Sonajero.

Ser hijo de quien es no fue un obstáculo para salirse del camino supuestamente predestinado y dedicar parte de su tiempo a dos de sus pasiones, la música y la escritura. Conversamos con el escritor en la presentación de su tercera novela El Hombre de mi Vida (Círculo de Tiza) en la librería Moito Conto, en A Coruña. De aspecto aniñado y risueño, su estilo indie cool refleja en él una mezcla de influencias culturales como fuente de inspiración. Al atuendo le acompaña un reloj vintage que perteneció a su abuelo materno.

"El libro es cero por ciento autobiogra?fico, pero a la vez es cien por cien yo, porque estos personajes reflejan a la perfeccio?n mi manera de ver el mundo, mis emociones". Con todo, se intuyen historias reales, posiblemente cercanas pero el autor lo deja ahí porque "los magos nunca revelan sus trucos". Su tercera novela El Hombre de mi Vida es un reconocimiento a la amistad, el amor más incondicional que experimenta el ser humano pues a diferencia de otros vínculos se fortalece a través de la elección personal porque ofrece un sentido de pertenencia.

Sus protagonistas, Gabri y Sof, dos jóvenes que viven en el barrio de Salesas, el más cool de Madrid. "Y desde este entorno se entrelaza una existencia que se mueve entre la frivolidad que muestran en apariencia y los demonios que esconden y contra los que luchan". Luz y sombra como polaridad del ser humano.

El autor describe a Gabri, un arquitecto homosexual, que se encuentra desorientado ante la vida porque no termina de encontrar sus sitio. "Es el que tiene mayor conflicto con el tema de su identidad sexual ante la dificultad de responder ¿quién soy?, una pregunta que me hago yo continuamente, confiesa Santiago Isla…. "Cuál es mi lugar en el mundo y a donde pertenezco", reflexiona.

En el caso de Gabriel se manifiesta a través de la sexualidad, por quién se siente atraído, qué es lo que desea...y cómo hay una contradicción entre lo posible y lo que le atrae y que muchas veces le lleva al desencanto. Sofi, la otra protagonista es "una joven tan atractiva y encantadora como vulnerable y herida". Ambos ya metidos en la treintena se encuentran inmersos en la búsqueda del hombre de sus vidas que dé sentido a las suyas. El amor como salvavidas. "Para mi el amor tiene muchos matices; no se limita al vínculo de pareja sino que es el amor a unos amigos, a un lugar. Yo siento que me enamoro con cierta frecuencia de lugares, de amistades de circunstancias, el amor es la sensación de estar donde quieres estar".

A ellos les acompañan la excentricidad de otros personajes que vienen a reafirmar que nada ni nadie es lo que parece. El autor aborda esta historia con humor en el drama, como la vida misma, en la que detrás de la apariencia habitan las traiciones, las envidias, las mentiras, el amor idealizado, los tabúes sobre la sexualidad, pero también la lealtad y la soledad.

Precisamente, el escritor aborda la soledad como un mal endémico del ser humano, "ya que por el modo de vida contemporáneo se acentúa aún más, las nuevas tecnologías son un gran aislante social, te condena en cierta medida a estar cada uno en su mundo" y dejas de compartir momentos en interacción con otros. La soledad es una epidemia".

El libro invita también a abrirse a la consciencia, un estado que Santiago Isla define como "vivir despierto de tus circunstancias y de quien eres; es más, creo que es una pregunta que no tienes que responder del todo porque si no llegas al ya fui y ya está. En mi caso puedo afirmar que con los años estoy más cerca de ser quien quiero ser".

Confiesa el autor de Buenas Noches (2020) y Los Juegos Florales (2021) que a la hora de enfrentarse a un nuevo proceso creativo, se encierra en su casa y con el silencio como único sonido despliega su método "muy estructurado, dejándome llevar por la improvisación; eso sí, siempre empiezo corrigiendo lo que he escrito el día anterior".

Encuentro con Mario Vargas Llosa

Lector voraz del ensayista Michel de Montaigne, comparte con él la filosofía sobre la exploración de la propia naturaleza humana, el autoconocimiento, la libertad de las pasiones y la búsqueda de la verdad. No hay que pasar por alto el impactante encuentro del autor con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a sus 16 años cuando ya sabía que quería escribir y así se lo transmitió en una íntima conversación con el peruano. Su impresión: "Nunca había conocido a nadie que se expresase tan bien hablando". Añade Santiago Isla que el mejor consejo que le dio fue "que lo más importante a la hora de escribir es la constancia".

Ya en la treintena, el músico y escritor hace balance de lo vivido hasta ahora. Considera que "la edad es una actitud" y se muestra "contento y agradecido con la vida". "Siempre he sentido la necesidad de pasar al otro lado, de no ser sólo lector sino de escribir al igual que con la música. La página en blanco es un reto al que me entrego al cien por cien", confiesa. "Escribo en mi casa y en silencio como único ruido".

El retrato de Dorian Grey y Sexo en Nueva York

La novela de Isla se nutre de cla?sicos como El retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde, pero tambie?n de series como Sexo en Nueva York. "Truman Capote es de mis escritores favoritos", nos cuenta. "Si lees Desayuno con diamantes, que es un referente claro para mi? y mi libro, la protagonista, Holly Golightly, es una lianta y un desastre total, pero la mirada sobre ella es de ternura y comprensio?n. Yo no pretendo criticar a mis personajes sino entenderlos con sus debilidades". Incluso la portada del libro con esa boca de labios gruesos y rojos sugerentes que puede evocar a Ese Oscuro Objeto del Deseo (1977). Fue la última dirigida por Luis Buñuel y todo lo que se puede hacer con ella representa el universo de su última obra. Al respecto cree que "la sexualidad puede ser vista como una utopía en el sentido de ser un ideal deseable pero difícil de alcanzar en la realidad, no solo por la aceptación de los demás sobre quien eres sino por la aceptación propia", matiza. "Incluso estando en unas condiciones favorables para ello hay gente que no se acepta a sí mismo. Yo estoy en paz conmigo mismo", remata.