Nelson Hernández, maestro ronero de Ron Diplomático, avisa a los que quieran conservar el ron de que "no lo almacenen con estos elementos"

Pasión y artesanía, esas son las palabras con las que se define Ron Diplomático y los valores que nos transmiten nada más conocer un poco más de la marca. Por supuesto, con una copita en la mesa, Nelson Hernández, maestro ronero con casi 40 años de experiencia, charla con nosotros para poner los puntos sobre las íes y reivindicar el hueco que le pertenece al ron.

Y es que, lejos de ser la bebida de los piratas, como se le conocía antiguamente, el ron ha demostrado estar al mismo nivel que otras como el whisky, el vino o el coñac. Además, pese a que pocos lo saben, puede jugar un papel de lo más interesante en el mundo de la gastronomía, donde sus matices combinan a la perfección con algunos platos tradicionales.

Ron Diplomático viaja desde las barricas de Venezuela con una gama de rones complejos, con un sabor característico que conquista a los paladares más exigentes.

¿Cómo comenzó su camino en el mundo del ron?

Bueno, realmente yo soy ingeniero mecánico graduado hace 46 años. Yo descubro la destilería por casualidad, porque el hermano de un compañero de trabajo me comentó que estaban buscando a un ingeniero para encargarse del departamento en una destilería. Y bueno, yo fui a visitarla y me impresionó bastante lo estricto que era el proceso de control de calidad. Y yo dije wow, aquí se debe hacer algo bien interesante, así que apliqué a la oportunidad y fui seleccionado.

Lleva casi 40 años como maestro ronero en Diplomático, ¿Cómo se forma alguien en esta disciplina?

Pasé de la industria del petróleo a la del ron y tuve que aprender a la mayor brevedad sobre el proceso de elaboración para poder dar soporte al área operativa. Y eso me enamoró desde un principio. Poco a poco, acabé siendo responsable de las diferentes etapas y manejando directamente. En Venezuela, para ser considerado Maestro Ronero necesitas alrededor de 15 años de experiencia.

Al final, si quieres crear algo nuevo, debes saber qué cosas es lo que puedes adaptar y cambiar para conseguirlo. Para mi estilo, que yo soy muy técnico, todo ello me ha enganchado y me ha enamorado. Soy un apasionado del ron.

¿Cómo es el proceso de elaboración en Ron Diplomático? ¿Cuál es su factor diferencial?

Fíjate que es muy importante conocer las diferentes etapas del proceso y cómo influye cada una en en el perfil final que tú puedas obtener algo diferente. No digo que Diplomático sea mejor, pero sí diferente. La planta de caña de azúcar necesita ciertas condiciones climatológicas para que sea de excelente calidad y poder elaborar el ron. Hay elementos que influyen mucho, como la temperatura, el sol, la humedad y los suelos fértiles. Y en Venezuela convergen factores fundamentales que crean un microclima muy particular.

Venezuela es el país con más costa con el Mar Caribe, lo que permite que las temperaturas sean altas, alrededor de unos 32 grados centígrados. La humedad también lo es y el agua es abundante y de calidad. Todo esto es fundamental para que el proceso de añejamiento sea acelerado. En el caso de Diplomático, utilizamos una melaza de excelente calidad para producir el ron en el proceso de fermentación. Este es clave, ya que es donde se controla los compuestos que se necesitan para cada perfil. Entonces esos compuestos luego tú los vas a seleccionar en la siguiente fase, que es el proceso de destilación.

Eso te va a generar una matriz de rones en tu inventario, que en el caso particular de diplomático estamos hablando de alrededor de 60 tipos de rones diferente. Entonces tú tienes una paleta de aromas y sabores de rones o una matriz de rones que luego tomamos y combinamos y creamos. Es entonces cuando la gente lo prueba y dice: "¿De dónde viene eso?". Yo lo asemejo a una sinfonía de sabores en tu boca. Y todas esas notas vienen de allí, de esa complejidad, de ese ese tipos de rones que tenemos, que son combinados de forma magistral a través de una partitura.

Si tuviera que definir a Ron Diplomático en una palabra, ¿cuál sería?

Armonía.

¿Cuál es su ron favorito de la casa?

Reserva Exclusiva es mi favorito. Se trata de un ron muy redondo, balanceado, complejo, que cubre muchísimos paladares. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado en muchos eventos en los que he estado como "Maestro" por qué a la gente le gusta tanto Diplomático. Porque cubre muchísimos paladares. Nosotros tenemos una expresión. Nosotros decimos existen dos tipos de personas: aquellos que aman Diplomático y aquellos que aún no lo han probado.

¿Sigue algún ritual en una cata de rones? ¿Tiene alguna manía de la que no pueda deshacerse?

Por ejemplo, en el caso particular de diplomático Reserva Exclusiva, es un "shipping " super premium. La mejor manera de beberlo es puro, ya que es destaca por su complejidad en aromas y sabores. A día de hoy, hay muchísima gente que lo utiliza para preparar cócteles clásicos o de autor.

Reserva Exclusiva es un ron que marida súper bien con el chocolate, por ejemplo. Si pones una porción de chocolate 70% cacao en la boca, lo dejas que se diluya y luego tomas un trago... La combinación es perfecta. Yo diría que es un ritual espectacular.

¿Qué consejo le daría a una persona que no es experta para identificar un ron de calidad?

Yo digo que en su complejidad, en su redondez. Debe de haber un balance. Es importante que cuando lo tragues se sienta como una caricia, como terciopelo en la garganta. No puede haber agresividad. Todo eso es sinónimo de un buen equilibrio.

¿Cómo debería almacenarse el ron? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?

Si lo tienes en casa, lo primero es que esté en un sitio donde no le llegue la luz directa de los rayos solares. Además, debe estar bien cerrado. Si no es así, puedes mermar aquellos componentes aromáticos que son más volátiles. Si tú dejas la botella abierta varios días y luego lo pruebas, vas a sentir el ron flojo.

Otra recomendación es que no se almacene con otros elementos que puedan contaminarlo, como pinturas o detergentes. A veces, la gente lo coloca cerca y aunque parezca mentira, aún estando sellado de origen, se puede contaminar con esos aromas. Te lo digo por experiencia.

¿Qué opina del estigma de inferioridad que hay acerca del ron?

Por supuesto, el ron no es inferior. Ese estigma es algo del pasado. A lo mejor, hace 30, 35, 40 años atrás el ron era una bebida agresiva, ya que no pasaba mucho tiempo en barrica. Ya a día de hoy, el ron ha evolucionado y se han conseguido diferentes propuestas de añejamiento, de destilados y con un perfil mucho más balanceado.

La gente tiene un paladar muy educado por bebidas como el whisky, el vino o el coñac y todo aquel que prueba un buen ron se da cuenta de ese cambio. Muchas veces nos dicen: "Ah, pero hacer un buen ron es tan complicado como hacer un buen whisky". La gente ha comenzado a reconocer la calidad de los rones. Por ejemplo, Ron Diplomático ha ayudado a romper ese paradigma que por muchísimos años acompañó al ron como una bebida agresiva.

Y por último, ¿cómo ve el futuro del ron?

Yo creo que el ron va a seguir creciendo en prestigio y, de hecho, es una categoría que ha ido creciendo. Y sí, yo en diez años lo veo punteando sin ser segundo de ningún whisky, de ningún coñac. Ya es una bebida súper posicionada en ese nivel de calidad.