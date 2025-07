David Bowie visita Barcelona con su mono galáctico de Yamamoto: dónde ver las increíbles fotos del genio firmadas por el japonés Sukita

Llega a Barcelona el primer archivo completo de Sukita, el aclamado artista japonés que fotografió al genio al Duque Blanco, creador de Ziggy Stardust, Aladdin Sane y Hunky Dory, el que sintetizó el glam y lanzó al espacio Life on Mars? Las fotos se pueden contemplar en la Galería Fotonostrum de la capital catalana hasta el 15 de septiembre.

Son más de 70 fotografías de Bowie tomadas por Masayoshi Sukita, que recorren 40 años de carrera del cantante desde su etapa como Ziggy Stardust hasta sus últimos años. Es la primera vez que se expone un archivo completo de Sukita en España, según explicó la comisaria, Leonor Fernandes. El representante de Sukita en Europa y comisario del proyecto, Maurizio Guidoni, también en la inauguración, describió al fotógrafo como un "genio de la fotografía" y se mostró muy contento de poder contar su relación con Bowie después de tantos años. El sobrino de Masayoshi Sukita y gestor de la colección, Aki Sukita, dijo sentirse "muy emocionado y honrado" de presentar una exposición por primera vez en España.

Tras su paso por Londres

Sukita conoció a Bowie durante un viaje a Londres en 1972, cuando estaba tomando fotografías de Marc Bolan de la banda T-Rex. Vio un póster promocional del álbum 'The Man Who Sold The World' y le interesó tanto que averiguó quién era Bowie. Fue a su concierto y se puso en contacto con el mánager del músico. De ese primer contacto surgió una sesión fotográfica y una amistad laboral y personal de 40 años.

De dicha colaboración nació la portada del álbum Heroes y una serie de fotos "icónicas", incluyendo una instantáneas tomadas en los viajes de Bowie a Japón, varias de las cuales quedan recogidas en la muestra. Guidoni cree que Sukita supo "captar la esencia de David Bowie", y de la cultura pop de la época, gracias a una relación que hizo crecer a ambos a nivel cultural.

David Bowie, con el mono de rayas de Aladdin Sane Tour, diseñado por Kansai Yamamoto y retratado por Masayoshi Sukita.

Las imágenes de Bowie firmadas por Sukita pasaron en 2023 por el V&A Museum de Londres. El Victoria and Albert de la capital británica adquirió el archivo del compositor que reúne unas 80.000 piezas. Una magna exposición que vio a celebrar el cincuentenario de Aladdin Sane. En el lote, un valioso material de manuscritos, cartas, vestuario, miles de retratos, vídeos, películas y parte de sus escenografías. Una de las piezas estrella, el futurista mono de rayas de Aladdin Sane Tour, diseñado por Kansai Yamamoto y retratado por Masayoshi Sukita. También, instrumentos, como el sintetizador EMS de Brian Eno que suena en Low y Heroes y un stilofono, regalo de Marc Bolan que se usó para la grabación original de Space Oddity. La colección permaneció abierta al público hasta este año en el Centro David Bowie del Victoria and Albert (V&A) de las bellas artes. La compra fue posible gracias a Blavatnik Family Foundation y Warner Music Group, que donaron 10 millones de libras (11,25 millones de euros).

Relacionados La foto inédita de Lady Di con David Bowie que alarmó al Palacio de Buckingham