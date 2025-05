Adiós a las hormigas: el truco viral para deshacerte de ellas en cuestión de minutos con ingredientes que sí o sí tienes en casa

Con la llegada del verano, que cada vez está más cerca, y el aumento de temperatura que parece que por fin ha llegado para quedarse, es normal observar cómo aumenta la presencia de todo tipo de insectos alrededor de nuestra casa. Para algunos se trata de una de los mayores inconvenientes de la temporada, ya que si hablamos de problemas domésticos, este sin duda es un gran quebradero de cabeza.

A diferencia de otros insectos, las hormigas no contraen ningún tipo de enfermedades, pero sí que es cierto que resultan bastante molestas. Estas llegan en busca de alimento, por lo que es crucial mantener la cocina limpia y despejada de cualquier tipo de comida. Eso sí, podría decirse que una vez aparecen las hormigas, ya no hay truco, remedio o producto que pueda deshacerse de ellas. Afortunadamente esto no es así, porque sí, son pequeñas y casi indestructibles, pero hay solución.

Con laurel y canela

Olvídate de los productos caros que puedas encontrar por el supermercado, deshacerse de las dichosas hormigas es mucho más fácil de lo que creemos. Ahorrando dinero y mirando en la despensa, podemos encontrar la lista de los ingredientes que necesitamos para preparar el mejor repelente de hormigas. Sara Guchi, @saraguchi_ en redes sociales, ha compartido el truco viral que está conquistando TikTok.

Muchos no lo saben, pero la canela, más allá de aportarle un toque delicioso a nuestros postres, también es capaz de solucionarnos una larga lista de problemas. Algo parecido ocurre con el laurel, que tiene un sinfín de posibilidades. En el vídeo podemos ver cómo acabar con ellas es realmente sencillo, solo tenemos que tener a mano estos dos ingredientes. "Añade una cucharadita de café molido, una de canela y remueve. Después, añádele un par de hojitas de laurel. Cierra el paquetito y con la ayuda de un cuchillo, haz unos agujeritos. Colócalo en el lugar donde hayas visto las hormigas y verás como desaparecen", explica Guchi.

Y ahí no queda la cosa, también puedes probar a añadir un poquito de canela al cubo de la fregona. Un truco también ideal para echarlas de casa y aprovechar para que huela estupendamente el suelo. Dos 'tips' que funcionan y que corroboran varios usuarios en los comentarios.