Sin azúcar ni gluten: el brownie de chocolate perfecto para cuando tienes un antojo dulce que se hace en 10 minutos

Hay momentos en los que tenemos antojo de tomar algo dulce, pero no queremos comer cosas con azúcar o simplemente no tenemos nada por casa, por lo que acabamos picoteando un poco de todo y sin saciar este antojo. Con la receta del brownie sin gluten ni azúcar que se hace en 10 minutos no volveremos a tener este problema.

Este postre, ideal para todo tipo de personas, especialmente para diabéticos y celiacos, además es muy saciante, ya que contiene muchísima proteína, lo que evitará que nos vuelva a entrar hambre al poco rato.

Ingredientes

Para realizar el brownie solo necesitaremos:

Una manzana: en caso de no tener, se puede usar alguna otra fruta como el plátano.

Un par de huevos.

Cacao puro al gusto.

Edulcorante al gusto: como el eritritol.

Una pizca de levadura.

Como elementos opcionales, también se puede añadir:

Frutos secos.

Canela.

Pepitas de chocolate.

Semillas.

Cualquier topping que nos guste: como puede ser una mermelada sin azúcar o algún sirope 0%.

Elaboración

Tan solo tenemos que asar la manzana (o la fruta usada) en una olla o en el microondas durante un par de minutos. Cuando esté blandita, la mezclaremos en la batidora con el resto de ingredientes (los dos huevos, cacao puro al gusto, un par de cucharadas de edulcorante y la pizca de levadura).

Después serviremos la mezcla en un recipiente apto para microondas, momento en el que añadiremos los elementos opcionales si queremos (a excepción de mermeladas y siropes, que se sirven después) y lo calentaremos.

En el microondas usaremos una potencia media y con un 3 minutos bastará, pero se recomienda ir parando el tiempo e introducir un palillo para comprobar si está hecho por dentro antes de que pase el tiempo. Si pasados los 3 minutos el palillo sigue saliendo sucio, se volverá a introducir la mezcla en el microondas en intervalos de 30 segundos, para evitar que se queme.

Después tan solo habrá que esperar un poco a que se enfríe, emplatar y comer. También se puede acompañar de yogur helado para darle ese toque más especial.