Másteres: Los idiomas, las tecnologías y las ingenierías se imponen como las novedades del próximo curso

Carmen García Madrid

Ampliar la formación o adquirir más oportunidades laborales son dos de las opciones que se plantean los estudiantes que se deciden por cursar un máster universitario tras haber finalizado la carrera universitaria. Estudiar un postgrado, además, puede abrir puertas de cara al mercado laboral. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el curso 2016-2017 terminó con 186.539 universitarios españoles graduados y más de la mitad cursó un título de máster. Por su parte, el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios publicó el "Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios. Edición Máster 2017", según el cual tan solo el 6,73 por ciento de los titulados de máster no ha trabajado desde su finalización.

Existen dos diferencias claras a la hora de cursar un postgrado: propio u oficial. Los oficiales están regulados por las directivas del Espacio Europeo de Educación Superior (EES), por lo que tienen validez en todos los países participantes. Además, son la puerta de acceso para aquellos que se planteen cursar un doctorado. No obstante, los másteres propios no están respaldados por el Estado y suelen ser fruto de colaboraciones entre universidades y empresas. No tienen reconocimiento oficial y suelen estar muy orientados al mercado laboral.

Del 27 al 31 de marzo tuvo lugar en Ifema la Feria educativa AULA, en la que diferentes universidades acudieron con el objetivo de mostrar las novedades que incluyen en su oferta para el próximo curso 2019/2020.

La región catalana es una de las que más primicias aportará en este campo. Concretamente, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tiene cuatro másteres oficiales nuevos. El Máster Oficial en Estudios Ingleses Avanzados, que se imparte en inglés, ofrece la posibilidad de elegir una especialización en: Adquisición del Inglés y Comunicación Intercultural o literatura y Estudios Culturales. Las principales salidas profesionales son la enseñanza del inglés en educación primaria y superior. El Máster oficial de Gestión Turística del Patrimonio Cultural formará a futuros profesionales que desarrollen las materias humanísticas en el ámbito del sector turístico, aportando un valor añadido con la gestión del conocimiento.

También, el Máster oficial de Neurorehabilitación, que pretende contribuir a la formación especializada y científica y, por último, el Máster oficial en Investigación en Estudios Internacionales/ Re-search Master in International Studies, completamente en inglés, que está enfocado en el estudio de los retos que enfrentan el mundo en vías de desarrollo con los países desarrollados.

Tecnología e idiomas

Todo lo relacionado con lo digital y la tecnología está en el punto de mira de los jóvenes y de las empresas y es por eso que las ofertas en este campo se amplían para el próximo curso. En este contexto, la Universidad de Barcelona (UB) incluye dos másteres oficiales nuevos, el de Humanidades Digitales, del que destaca el carácter transversal que lo vincula a las facultades de Biblioteconomía y Documentación, Geografía e Historia y Filología; y también el Máster de Diplomacia y Organizaciones Internacionales del Centro de Estudios Internacionales (CEI).

Como se puede observar, los idiomas también forman parte de una de las salidas que más reclaman los estudiantes. El Máster en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español es novedad para el próximo curso de la Universidad Pompeo Fabra (UPF) de Barcelona, que está dirigido a estudiantes con un alto nivel de chino y español, interesados en trabajar como traductores profesionales en el sector privado.

La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) pone en marcha cinco nuevos programas de másteres, tres de ellos impartidos íntegramente en inglés: Interdisciplinary and Innovative Engineering, en el que sus clases tendrán lugar en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE); Advanced Telecommunication Tech-nologies, que se impartirá en la Escuela de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) y en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC); Engineering Physics, Ingeniería Cartográfica y Geográfica, que se impartirá en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) y, por último, el máster interuniversitario en Ingeniería Agronómica, coordinado por la Universidad de Lleida, que habilita para la profesión regulada de ingeniero/a agrónomo/a.

Los videojuegos, el Big Data y la ciberseguridad han entrado con paso firme en prácticamente todas las universidades del país. Cada vez son más los jóvenes que se decantan por el futuro digital de estas áreas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es una de las instituciones que más ha apostado por estas novedades para el próximo curso. Ofrece seis nuevos títulos propios adaptados a las necesidades y a la demanda de los estudiantes, como es el Máster en Diseño Narrativo de Videojuegos, el Máster en Trabajo Social de la Administración de Justicia, el de Experto en Documental de la Naturaleza, el Máster en Data, Networks & Cibersegurity Sciencies, el postgrado de Especialista en Terapia Ocupacional Infantil y, por último, el Máster de Experto en Terapia Acuática.

Ingeniería y Derecho

La oferta de postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se compone de seis nuevos másteres universitarios y cinco nuevas titulaciones de su Escuela en Formación Continua. Los seis postgrados están centrados en Cotabilidad, Estudios Avanzados en Derecho Público, Industria Conectada 4.0, Ingeniería de la Información para la Salud, Ingeniería Espacial e Internet de las Cosas: Tecno- logías Aplicadas. Entre los títulos propios que ofrece para el próximo curso destacan cinco: el Máster en Preservación de Archivos Audiovisuales, el Máster en Comunicación Internacional en Europa, el Máster en Edición, el Máster en Derecho y Política del Desarrollo Sostenible y el título de Experto en Creación de Negocios en el Sector de la Moda y Estilo de vida.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), una de las instituciónes educativas con una de las mayores y más completas ofertas de estudios, presenta cuatro nuevos másteres: el Máster Universitario en Estudios LGTBTIQ+, el Máster Universitario en Biomateriales, el Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica, implantado en la Universidad Politécnica de Madrid, y el Máster Universitario en Documentación Fotográfica, Recuperación, Tratamiénto y Difusión.

En la misma región, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) oferta este curso un total de 82 másteres universitarios, que cubren diferentes áreas de conocimiento. Como novedades para el próximo, destacan el Máster Universitario en Gestión de Residuos y Aguas Residuales para la Recuperación de Recursos y el Erasmus Mundus en Estudios del Sur de Europa (Eurosud). También se ofertará el Máster en Atención a la Diversidad en Centros Bilingües de Educación Infantil y Primaria y el Máster en Epidemiología. Esta institución está continuamente trabajando para dar respuesta a las necesidades formativas de las nuevas tecnologías y, de esta forma, oferta el Máster en Blockchain y Criptoeconomía y el Máster en Big Data Y Data Science: Ciencia e Ingeniería de Datos.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) lanza para el próximo curso el Máster Ciclo Integral del Agua: Planificación de Recursos, Calidad y Tratamiento", que comenzará el 19 de septiembre.

Doble titulación de máster

Con el paso del tiempo, cada vez es más necesario una formación completa y excelente. La doble titulación de los grados ayudaba a cumplir este objetivo y ahora también forma parte de los másteres. La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es una de las instituciones que lo ha añadido a su oferta con el Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Dirección de Empresas, que permite a los estudiantes adquirir todas las competencias legales para ejercer la profesión de Ingeniero Industrial.

El objetivo principal de este doble título es dotar a los alumnos de una visión amplia y profunda en temas de empresa. En cuanto a la nueva oferta de titulaciones propias de esta institución, destaca el Máster en Cultura Científica (online), en colaboración con la UPV/EHU. Además, en el ámbito de la salud presentará tres títulos propios: Experto Universitario en Cuidado de Suelo Pélvico en el Embarazo y Transición a la Actividad Física, Experto Universitario en Ejercicio Físico y Salud, Experto Universitario en Readaptación de Lesiones Deportivas y el Diploma de Especialización en Ciberseguridad y Hacking Ético.

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) apuesta por cinco nuevos postgrados en sus campus: el Máster en Ingeniería de Procesado de Alimentos, en el Campus de Lugo, el Máster en Psicología, el título en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y Psicología Jurídico-Forense, el de Química en la Frontera entre la Biología y la Ciencia de Materiales y el postgrado de Visión por Ordenador/Computer Vision, los tres en el Campus de Santiago.

La Universidad de Murcia (UMU), en cambio, centra sus nuevos estudios de la psicología en un nuevo máster: Psicología Forenses. A este se le añade el Máster en Science in Physics (totalmente en inglés) y el Máster en Marketing Digital.

La creciente demanda de las empresas del sector de las tecnologías ha hecho que las universidades incluyan en su oferta titulaciones que abarquen contenidos sobre la Inteligencia Artificial, la Ciencia de Datos, la Visión por Computador, la Robótica Móvil o el Internet de las Cosas.

En este sentido, el Máster de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Islas Baleares pretende cubrir las necesidades que exige el mercado laboral. Está dirigido especialmente a graduados en Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática o en Matemáticas.

Comunicación del futuro

El área de comunicación requiere hoy en día de una especialización que demandan la mayoría de las empresas del sector. La Universidad de Valencia (UV) presenta para el curso 2019/2020 el Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, que ofrece el conocimiento teórico y las principales herramientas de investigación sociocomunicativa para el desarrollo del periodismo de calidad.

La Universidad de Oviedo propone novedades tanto de títulos propios como de másteres oficiales para el curso 2019/2020. En el primer grupo destaca el Máster en Geotecnia Minera, el de Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial, el Máster en Terapia Manual y el de Túneles y Obras Subterráneas.

Los másteres oficiales nuevos son: el Máster Universitario en Física Avanzada, el Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Valencia. También entran en la nueva oferta el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte, el de Estudios de Economía Sectorial y el Máster en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG.

Otra de las novedades que recoge la Universidad de Salamanca (USAL) es que empezará a impartir posgrados compartidos en las diversas áreas del conocimiento con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El rector, Ricardo Rivero, enfatizó la relevancia de que dos universidades de enorme tradición junten sus esfuerzos para ofrecer formación conjunta a sus alumnos.

Sin duda, una amplia oferta que permite que los estudiantes continúen formándose y adquiriendo más capacidades para el futuro.

Formación"online"

Comenzó con cursos "online" abiertos y masivos y hoy en día la educación en línea es una de las más solicitadas. Cada vez es mayor la oferta de las universidades en cuanto a grados y a postgrados a través de la red por la comodidad para aquellas personas que están trabajando y que desean ampliar sus conocimientos sobre un área determinada. Muchas instituciones educativas públicas imparten este tipo de formaciones, aunque las que ofrecen una mayor variedad son las que son 100 por ciento "online" o a distancia, como la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), la UOC (Universidad Abierta de Cataluña), la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) o la VIU (Universidad Internacional de Valencia).