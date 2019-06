El tenis, el mejor aliado para extender la acción social de Mutua Madrileña

Pocas veces en la historia se ha dado una rivalidad deportiva de tanto nivel técnico y humano como la que existe entre Roger Federer y Rafael Nadal. Los dos se han enfrentado en 39 ocasiones -14 de ellas en torneos Grand Slam- a lo largo de década y media, y todavía hoy siguen siguen dando ejemplo fuera y dentro de las pistas. Sirvan como muestra las palabras que el suizo dedicó al español tras imponerse en la final del Abierto de Australia de 2017: "El tenis es un deporte duro: no existe el empate. Pero si lo hubiera, habría estado feliz de compartir un empate con Rafa esta noche, de verdad".

Impulsado por historias y figuras como las de Nadal y Federer, el tenis funciona muchas veces como una escuela de valores, con una enorme proyección: se calcula que el número de aficionados a esta disciplina supera los 1.000 millones en todo el mundo. Mutua Madrileña es bien consciente de esta realidad. Por eso, el Mutua Madrid Open -el torneo Masters 1000 del que es principal patrocinador desde 2006- es aprovechado por el grupo asegurador y su fundación, la Fundación Mutua Madrileña, para extender su acción social.

Tenistas como Petra Kvitová, Novak Djokovic, Simona Halep o Andy Murray -y, por supuesto, Nadal y Federer, que jugaron dos finales consecutivas, en 2009 y 2010- han hecho de esta competición un escaparate inmejorable no solo para promover los valores asociados al deporte, sino también para concienciar sobre importantes problemas sociales a sus numerosos seguidores. Y es que en la última edición, celebrada entre el 3 y el 12 de mayo de 2019, más de 278.000 personas -30.000 de media por jornada- disfrutaron del mejor tenis del mundo en la Caja Mágica de Madrid.

Contra la violencia de género

La lucha contra la violencia de género es una de las líneas de actuación en las que está volcada la Fundación Mutua Madrileña desde hace ya siete años. Así, en los últimos ejercicios, algunos de los mejores jugadores y jugadoras de los rankings ATP y WTA participantes en el Mutua Madrid Open han prestado su voz y su imagen para ayudar a transmitir la importancia del rechazo social a la violencia de género.

Este año, durante los diez días de competición, la Fundación Mutua Madrileña desplegó una intensa campaña bajo el mensaje "Ante el maltrato, nada de tolerancia", para concienciar sobre la necesidad de rechazar de plano a los maltratadores y la violencia de género. Feliciano López, director del torneo, y Simona Halep son algunos de los tenistas que han prestado su imagen para esta causa, colaborando en la elaboración de elementos gráficos y de un vídeo que fue difundido en televisión, prensa, redes sociales y en las instalaciones de la Caja Mágica durante la celebración del Mutua Madrid Open de Tenis.

La iniciativa busca levantar la voz contra el maltrato, animar a mostrar rechazo contra todo aquel que insulta, humilla o golpea, actuar frente a esta lacra social y promover una postura de denuncia. Ese es el punto común de todos los mensajes lanzados desde 2014. Ese año, la campaña se creó bajo el claim "La violencia de género significa lo mismo para todos" con la que se invitaba de forma masiva a levantar la voz contra el maltrato doméstico y actuar. Algunas de las mejores tenistas se sumaron con mensajes análogos en su propio idioma.

En 2015 y 2016, la Fundación Mutua Madrileña lanzó la campaña "A mí no me gustas tú", con el objetivo central de comunicar que acabar con este asunto es responsabilidad de todos. "Contra el maltrato, todos a una" fue el mensaje elegido en 2017, mientras que en 2018 se adoptó la consigna "Tú no eres nadie" para calificar a todos los maltratadores.

No al 'bullying'

Sensibilizar contra el acoso escolar es otro de los objetivos sobre los que la Fundación Mutua Madrileña busca incidir aprovechando el marco del Mutua Madrid Open. El proyecto "#NoBullying. Acabar con el bullying comienza en ti", que desarrolla en colaboración con la Fundación ANAR, es una iniciativa de prevención e información contra el acoso escolar dirigida a menores, sus padres, los educadores y la sociedad, en general.

El escenario del Mutua Madrid Open es un espacio ideal para promover una mayor concienciación sobre este problema, dado el elevado número de visitantes menores, tanto con sus familias como con grupos de escolares que acuden al torneo acompañados de sus profesores. Sergio Llull, Carolina Marín, Arancha de Benito o Álvaro Morata fueron algunas de los más de 30 personalidades que vistieron este año la camiseta de #NoBullying y difundieron mensajes de rechazo al acoso escolar en redes sociales, con un resultado de más de un millón de impresiones y 300.000 interacciones. Joe Pérez-Orive, productor musical y jurado de Operación Triunfo, utilizó además la camiseta para generar una nueva campaña con el mismo objetivo, a través de la etiqueta #HazRuido.

Tenis solidario e integrador

Además de promover el rechazo contra el acoso escolar y la violencia de género, Mutua Madrileña aprovecha el Mutua Madrid Open para desarrollar otras iniciativas que confirman su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Entre otras, Mutua cuenta entre su plantilla de azafatos del torneo con varias personas con síndrome de Down, pertenecientes a la Fundación Síndrome de Down Madrid, que destacan por su alta motivación a la hora de desempeñar su trabajo. Acompañados por personal experimentado, que los ayudan y los sirven de guía en todo momento, desarrollan sus labores con dedicación e ilusión y completamente integrados en la dinámica y el ritmo de trabajo del evento deportivo.

Por otra parte, el compromiso social de Mutua Madrileña en el Mutua Madrid Open también se hace visible en un estand en el que la aseguradora vende sombreros solidarios y boletos para participar en el sorteo de una raqueta firmada por un tenista profesional con el objetivo de recaudar fondos para apoyar el proyecto de una ONG. En 2019, el dinero recaudado ha ido destinado al Proyecto Esperanza, impulsado por la Congregación de Religiosas Adoratrices, un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de trata.

Valores desde pequeños

Fomentar la educación en valores en el entorno deportivo es otra línea de actuación en la que Mutua Madrileña aprovecha su estrecha vinculación con el deporte. La aseguradora celebra desde hace cinco años el torneo infantil de tenis "SOY de la Mutua, SOY Ganador", dirigido a hijos de mutualistas de entre 7 y 14 años y en que participan 1.200 menores. Además de un trofeo para los ganadores, los 14 finalistas acceden a un clinic durante el Mutua Madrid Open con uno de los diez mejores tenistas de la ATP -este año, a cargo del austriaco Dominic Thiem-.