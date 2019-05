Air Europa abre rutas comerciales a Panamá, Medellín e Iguazú

Globalia es el primer grupo turístico español formado por un conjunto de empresas independientes que compiten, con éxito, en sus respectivos sectores. A cierre del ejercicio, los ingresos consolidados del grupo se situaron en 3.850,2 millones de euros, lo que arroja un incremento del 4,3%, la mayor cifra desde 2014. A término de 2018, Globalia contaba con 15.035 empleados, 281 trabajadores más que en 2017.

Sus éxitos confirman la idoneidad de las acciones que se están adoptando para continuar en la senda del crecimiento.

Air Europa

Su división aérea Air Europa aporta el 52% de los ingresos totales del grupo y es su negocio más rentable con unos ingresos de 2.114,52 millones de euros en 2018, un 9,3% más en comparación con el año anterior.

Su importante implantación de rutas ha sido un factor acelerador importante de crecimiento. En su plan de expansión destaca la apertura de nuevos destinos en junio a Panamá y Medellín y en agosto a Iguazú, a bordo de la flota Dreamliner, un avión capaz de reducir el tiempo de vuelo en 40 minutos. En este sentido, se está estudiando para los próximos ejercicios la apertura de la ruta a Fortaleza (2020).

La aerolínea está inmersa en un plan de expansión que se sustenta con la llegada progresiva de nuevos Dreamliners. Este año, Air Europa recibirá otros tres Boeing 787-9 y en 2022 se contará con una flota de 28 Dreamliners.

Los próximos B787-9 que lleguen ya dispondrán de la nueva clase Business con la que Air Europa prevé despuntar en el sector. La nueva Business tiene 32 asientos frente a los 30 de la actual y todos ellos se convierten en camas totalmente abatibles para garantizar el máximo descanso del pasajero quien dispondrá de una mayor amplitud. Tanto el 787-9, al igual que el 787-8, combina un interior gratamente confortable con un rendimiento medioambiental excepcional. Además, reduce igualmente en un 20% las emisiones y su impacto acústico es un 60% inferior al de otros aviones de su tamaño, una gran innovación medioambiental.

Además de la mayor amplitud y privacidad para sus clientes, el sistema de entretenimiento audiovisual con pantallas de 17 pulgadas, la conexión wifi, o los menús diseñados por el chef Martín Berasategui, son la clave para que el cliente elija Air Europa. Cuatro asientos por fila, con una configuración 1-2-1, que dejan acceso al pasillo a todos los pasajeros. Las mesas están alojadas en la consola central con un fácil sistema de extracción y con un mecanismo adicional de movimiento que dependiendo de la situación permite al pasajero salir del asiento sin tener que plegar la mesa; la luz de lectura dispone de hasta tres posiciones de iluminación; o permite alcanzar la posición flat bed, donde los pasajeros pueden descansar en posición completamente horizontal. El estilo moderno y elegante de la nueva Business refuerza la marca mediante el color y el logo corporativo de Air Europa.

Nuevas rutas

Desde el día 1 junio, Medellín será el segundo destino directo de Air Europa en Colombia, que vuela a Bogotá desde 2016. La aerolínea unirá Madrid y Medellín con tres frecuencias semanales y refrenda el compromiso con Colombia al aumentar su presencia y hacerlo a bordo del avión Dreamliner. Precisamente la aceptación y el éxito del vuelo a la capital colombiana ha animado a la aerolínea a apostar con firmeza por Medellín.

Concretamente, el 3 de junio la compañía aérea abrirá ruta a Panamá con cuatro frecuencias semanales que aumentarán a cinco.

También, acercará al pasajero a una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú al abrir una ruta el próximo 2 de agosto a Iguazú vía Asunción. Iguazú es un lugar imprescindible para los amantes de la naturaleza. Es una experiencia y Air Europa conectará Madrid con este destino con dos vuelos semanales. En la frecuencia de los viernes, volará de Madrid a Iguazú con parada en Asunción y el regreso será directo de Iguazú a la capital española. Por lo que respecta a la frecuencia de los lunes, Air Europa volará directo de Madrid a Iguazú y retornará a Madrid por la capital paraguaya.

La nueva ruta, que permite conectar Madrid con Puerto Iguazú en poco más de nueve horas, también servirá de conexión con Europa a través de todos los vuelos que recorren el continente a partir del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La previsión es que a partir de junio de 2020 el vuelo a Iguazú se realice vía Montevideo.

Be Live Hotels, en crecimiento

En la división hotelera, Be Live Hotels, el grupo ha experimentado un crecimiento vertiginoso hasta reunir en su cartera 33 hoteles, tanto en gestión como en alquiler y propiedad. Dispone de una red de alojamientos catalogados con cuatro y cinco estrellas y situados en localizaciones prime. El Be Live Collection Punta Cana Adults Only se convertía recientemente en el séptimo establecimiento en la República Dominica. El resort solo para adultos tiene amplias y confortables habitaciones, garantizando la intimidad, descanso y tranquilidad de los huéspedes. Ofrece un exclusivo restaurante Marketplace, una sala VIP y tres bares con bebidas Premium, también de acceso VIP ilimitado al buffet, nueve restaurantes de primera categoría y siete bares en la colección adyacente a Be Live Collection PuntaCana.

En Cuba, gestiona actualmente siete hoteles: dos en La Habana -Be Live Havana City Copacabana y Chateau Miramar by Be Live- y cinco en Varadero -Be Live Adults Only Los Cactus y los Be Live Experience Varadero, Tuxpan, Las Morlas y Turquesa.

Por otro lado, la cadena acaba de obtener la norma UNE-EN ISO 9001:2015 para todos sus establecimientos ubicados en España. En concreto son 13 los hoteles que han conseguido la certificación internacional, gracias a la implantación de un sistema de gestión de la calidad.

Además, la división hotelera de Globalia gestiona, a través de su marca Melody Maker, un exclusivo Lifestyle resort a pie de playa en Cancún.

Expansión mayorista

La división mayorista de Globalia comercializa en América sus tres líneas de negocio, a las cuales se está dando un mayor impulso en los últimos años: el turoperador Travelplan, el banco de camas Welcomebeds y su área receptiva en Europa - España, Portugal, Reino Unido- y Caribe, Welcome Incoming Services. Este refuerzo de su posicionamiento en América se materializa a través de las agencias de viaje de los 17 países del continente, gracias al soporte de un equipo comercial basado en Buenos Aires, Lima, Bogotá, México DF, Sao Paulo y Miami.

Los planes de expansión pasan por impulsar tanto el posicionamiento de las tres marcas en el continente, como la distribución, lo que está teniendo como resultado incrementos constantes del volumen de negocio en las tres líneas de producto mencionadas. La estrategia de proximidad al canal de distribución y adaptación del producto a las necesidades del pasajero latinoamericano, está generando un crecimiento continuo de la división mayorista de Globalia en América.

El hecho de pertenecer a un gran grupo favorece este crecimiento. En ese sentido, el trabajo con Air Europa, con su importante implantación de rutas con origen Latinoamérica, ha sido un factor acelerador importante de crecimiento, favoreciendo el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo tanto a nivel comercial como de producto.

La división mayorista de Globalia tiene plena confianza en el proyecto Latinoamericano, y continuará con la estrategia de potenciar, no sólo la venta del destino Europa con origen Latinoamérica, sino también el negocio de sus potentes receptivos de Caribe (Cuba, República Dominicana y México), destinos muy procurados por el pasajero latinoamericano y donde Globalia continuará demostrando una capacidad de servicio y una experiencia absolutamente diferenciales.