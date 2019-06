Upn sobre sánchez: "dependerá del independentismo porque él quiere, pero hay otras alternativas"

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente de UPN, Javier Esparza, reiteró este jueves su oferta a los socialistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de que facilitar que Navarra Suma (coalición de UPN, PP y CS) gobierne la comunidad foral.

Esparza compareció en rueda de prensa en el Congreso para insistir en que si el PSOE quiere depender de la abstención de formaciones independentistas para investir a Sánchez lo hace "porque él quiere, porque ha tomado esa decisión".

"Seguimos pensando en otras alternativas que hagan que el independentismo no decida el futuro" de España ni el de Navarra. Estamos, dijo, "dispuestos a un acuerdo, pero no a pactar con ningún partido que es capaz de presidir una comunidad con EH Bildu".

Así, remarcó que María "Chivite, desde Navarra, está imposibilitando una investidura de Sánchez sin que dependa del independentismo vasco y catalán, para ser ella presidenta de un gobierno en minoría que va a estar en manos de EH Bildu. Esta es la realidad", señaló.

Por todo ello, Esparza reiteró que "no cuente" con los votos de los dos diputados de UPN "si en Navarra se forma gobierno con la abstención necesaria de los amigos de los asesinos de ETA". La dependencia del independentismo es "responsabilidad única y exclusivamente del PSOE" pero "no es bueno para España y de producirse será porque ellos quieren".

Esparza admitió que no tienen "ningún problema" en gobernar en Navarra con PP y CS, con los que han concurrido en las urnas en coalición. El líder de UPN subrayó que su formación venció en las urnas el pasado 26-M y que le parece "incoherente" que el PSOE esté en Madrid pidiendo la abstención de PP y Cs cuando ellos no facilitan la de Esparza para presidir el Gobierno foral. Se preguntó "si es responsable a la vez que, en Navarra, todos los que han perdido suman para que no gobierne el que ha tenido el respaldo mayoritario". Si Sánchez, concluyó, con el 28% de los votos del 28-A tiene "legitimidad" para gobernar, recordo que él obtuvo el 37% de los sufragios.

