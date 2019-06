El psoe no descarta lograr la investidura de sánchez con la abstención de los independentistas

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El PSOE no descarta que el candidato Pedro Sánchez pueda lograr su investidura como presidente del Gobierno con la abstención de los diputados de formaciones independentistas, tras el rechazo expresado por Partido Popular y Ciudadanos a apoyarla.

El 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, se reunió este miércoles con PNV, Compromís y UPN y, en la rueda de prensa posterior, aseguró que la investidura de Sánchez "la vamos a conseguir o pretendemos conseguirla como establece la Constitución y de acuerdo a las reglas".

Explicó que en primera votación se requiere mayoría absoluta pero en segunda es posible consiguiendo más síes que noes. Preguntado directamente si para ello cuentan con los votos de los diputados de ERC y de Junts aclaró que están ahí "incluidos todos los diputados, los 350, que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo".

Ábalos sostiene que "eso es a lo que nos aboca la realidad y los números" del Parlamento para la investidura porque "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar y tiene que renunciar, a la fuerza aunque sea, frente a aquellos que no solamente no quieren colaborar, sino que además han dicho claramente que van a complicar las cosas", en referencia a Partido Popular y Ciudadanos que se mantienen en el rechazo a Sánchez.

Los socialistas podrían sacar la investidura de Sánchez en segunda votación por mayoría simple contando con el voto favorable de nacionalistas como el PNV en el caso de que otros, como ERC, no se quedasen en el voto negativo.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones comentó que las reuniones mantenidas esta jornada en el Congreso –PNV, Compromís, UPN- han sido "absolutamente cordiales" y "fructíferas" con "actitudes, en todas ellas, dirigidas al entendimiento, al acuerdo, la cooperación, con una actitud positiva en los tres casos".

"En todas ellas", reiteró, "hubo una actitud colaborativa, de entenderse, para la investidura que permita la gobernabilidad de España". Ábalos subrayó que eso cuadra con la intención de los socialistas de que haya "gobierno lo más pronto posible" y que se continúe "el menor tiempo posible en esta situación".

No contemplan plazos sobre la investidura ni si habría que ir a una segunda intentona tras el mes de agosto, pero el ministro en funciones subrayó que "hay más voluntad de construir numéricamente que de obstruir y eso sí que es al menos una nota esperanzadora". Además, añadió, "no hay alternativa", por la composición de la Cámara, "que no pase por que el presidente sea Pedro Sánchez".

12-JUN-19

