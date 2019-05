El psoe "no da nada por perdido" y abre la puerta a acuerdos con podemos y ciudadanos

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que no dan "nada por perdido" y que lo van a "pelear todo", frente a los que "se precipitan", para intentar que prevalezca la voluntad de los ciudadanos que los ha situado como primera fuerza política en la mayoría de territorios.

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión de la Comisión de la Ejecutiva Federal en la que no estuvo el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha desplazado a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ábalos avanzó que les gustaría hablar "con todas las fuerzas políticas" pero apuntó que Podemos sigue siendo socio "preferente" y a Ciudadanos le insta a que no permita la entrada de Vox en gobiernos. "Me gustaría que no diéramos carta de naturaleza ni normalidad a la entrada de la ultraderecha en las instituciones", remachó.

El dirigente socialista pidió a la formación que lidera Albert Rivera que "no insufle aire" de la ultraderecha en las instituciones, que "no se convierta en su llave" ni que desarrolle un papel de "bisagra" con Vox.

PODEMOS, PREFERENTE

Ábalos señaló que el partido, con la "amplia victoria" el 26-M, esta en disposición de encontrar puntos de convergencia para la gobernabilidad con otras formaciones" pero eso "no excluye que sigamos considerando como socio político preferente de una agenda progresista a Podemos enlo que se refiere a avanzar, acuerdos programáticos".

Si bien, en clave nacional, el 'número tres' del PSOE respondió a Pablo Iglesias y a su intención de entrar en el Ejecutivo que se trata de una cuestión del presidente pero que se mantiene la idea, como "hasta ahora", de un Ejecutivo de "orientación socialista, abierto a independientes, progresistas y comprometidos con el cambio social, con los nuevos tiempos, sensibilidades, en definitiva, un gobierno socialista".

CON CIUDADANOS

Fuentes socialistas consultadas por Servimedia remarcaron esta idea de "no dar por hechas" las coaliciones de derecha que celebran en el Partido Popular y, de hecho, Ángel Gabilondo "no va a tirar la toalla" sino que va a "pelear" por el gobierno regional y a revindicar que son primera fuerza.

De hecho, Ábalos ahondó en la idea de que "debemos entender la decisión de los ciudadanos, ser humildes, realistas y saber dónde nos han puesto los ciudadanos".

Para estas sumas, el 'número tres' del PSOE indicó que Ciudadanos no debe acudir con un pacto ya con el PP, ya que "si aparece libre de hipotecas siempre es mejor".

SIN VOX

En este contexto, ahondó en que "los españoles han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha y no sería concebible que un partido liberal le insufle este aire", máxime cuando "España se ha convertido en un ejemplo tras ser el único país capaz de poner coto a la extensión de la ultraderecha. Vox ha perdido la mitad de los votos cosechados del 28-A", remachó.

Así las cosas, Ábalos pidió a Cs que "no insufle aire a Vox en las instituciones, que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobierno locales y autonómicos", ya que "sería terrible que fuera la bisagra que diera entrada a la ultraderecha en las instituciones".

Respecto a la posición del PSOE en algunos puntos, Ábalos dejó la puerta abierta a que permitan que Xavier García-Albiol pueda hacerse con la Alcaldía de Badalona y aseguró que su "voluntad" es que Barcelona no pase a manos de independentistas ni "condescendientes" con el independentismo, de manera que no apoyarán ni a Ada Colau ni a Ernest Maragall.

El dirigente socialista también expuso a Cs que en Castilla y León tiene la oportunidad de "mantener" el mismo discurso que ha defendido en Andalucía para apoyar el "cambio" que ha hecho al popular Juan Manuel Moreno presidente de la Junta.

Ahora que "las campañas ya han terminado" y "una vez han hablado los ciudadanos, debemos resetear nuestras estrategias pensando en el interés general y en la estabilidad política e institucional".

La Ejecutiva aprobó la creación de una comisión que se encargará de velar por los acuerdos que cierre el PSOE en todos los niveles administrativos. Dirigida por el secretario de Organización, en esta estarán 'el número dos' de Ábalos, Santos Cerdán; el secretario de Política Federal, Patxi López; y la de Política Municipal, Susana Sumelzo.

Además, en cumplimiento de sus normas internas, los socialistas tendrán que hacer una consulta a la militancia, que será vinculante, si el PSOE cierra pactos de gobierno -que no de investidura- o acuerda facilitar que otro gobierne, ya sea a nivel municipal, autonómico o nacional.

Para los ayuntamientos -y las autonomías que se sumen-, la Ejecutiva ya ha establecido que las consultas a las bases del partido deben realizarse entre el 10 y el 14 de junio.

