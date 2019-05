26-m. el psoe "no da nada por perdido" y abre la puerta a acuerdos con podemos y ciudadanos

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que en su partido no dan "nada por perdido" y que lo van a "pelear todo" para intentar que prevalezca la voluntad de los ciudadanos que han situado a su formación como primera fuerza política en la mayoría de territorios.

Así lo trasladó en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión de la Comisión de la Ejecutiva Federal en la que no estuvo el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha desplazado a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ábalos avanzó que les gustaría hablar "con todas las fuerzas políticas" pero apuntó que Podemos sigue siendo socio "preferente" y a Ciudadanos le insta a que no permita la entrada de Vox en gobiernos. "Me gustaría que no diéramos carta de naturaleza ni normalidad a la entrada de la ultraderecha en las instituciones", remachó.

El dirigente socialista pidió a la formación que lidera Albert Rivera que "no insufle aire de extrema derecha en las instituciones, que no se convierta en su llave" ni que desarrolle un papel de "bisagra" con Vox.

