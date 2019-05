26-m. ábalos: "no hay ninguna voluntad de gobierno con bildu"

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que los socialistas se marcan como línea roja cualquier tipo de pacto con EH Bildu, lo mismo que reclaman a Partido Popular y Ciudadanos respecto a Vox, para que no pacten con este partido. "Todos debemos tener claro con que formaciones no debemos tener pactos", remarcó.

De esta manera se expresó Ábalos en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, cuando se le preguntó por la gobernabilidad de Navarra, donde, tras los resultados electorales del 26-M, los socialistas quedan en una posición decisiva. "Lo que sí está claro es que nosotros no tenemos ninguna voluntad de ninguna fórmula de gobierno que contemple a Bildu", aclaró.

Asimismo, insistió en que no se puede "normalizar" lo que en Europa es "absolutamente alarmante", en alusión a los posibles pactos con Vox por parte de partidos "liberales", en un mensaje directo a Ciudadanos. Eso es una "gran responsabilidad", indicó el ministro.

Ábalos admitió la "inquietud" por que "se pueda dar entrada a la extrema derecha" en diferentes gobiernos, y por ello apeló a la "responsabilidad" de todos. "Lo que realmente me preocupa es legitimar el acceso de la ultraderecha a gobiernos", añadió.

Así, el dirigente socialista instó a Ciudadanos a tomar "clara conciencia" de las fuerzas mayoritarias que han ganado y que "no sea el responsable de que la ultraderecha entre en los gobiernos." "Eso no quiere decir que haya ningún pacto de cambio de socios, sino poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución".

"Si el objetivo es defender el marco constitucional, todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte del ámbito de la gobernabilidad", reiteró el 'número tres' del PSOE, que dirigirá la comisión negociadora de los acuerdos postelectorales del partido.

