Podemos niega a casado legitimidad para presentar una moción de censura por la corrupción del pp

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, enjuició este miércoles que el presidente del PP, Pablo Casado, "no tiene ninguna legitimidad ni para presentar una moción de censura ni para postularse como presidente", dado que este partido "está donde está porque se presentó dopado a las elecciones de 2011".

Belarra se manifestó de esta manera, en declaraciones en el Congreso, después de que Casado insinuara en una entrevista en Efe que valora todas las posibilidades para enfrentarse a lo que entiende como rendición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los grupos independentistas, al concederles la presencia de un "relator" en la mesa de partidos estatales que deben abordar el conflicto nacionalista catalán. Posteriormente matizó que sólo presentará una moción de censura si la van a ganar.

Refiriéndose a las publicaciones periodísticas que atestiguarían una financiación ilegal de campañas del PP, la portavoz adjunta de Unidos Podemos consideró probado que este partido "está donde está porque se presentó dopado" a las elecciones de 2011, y coligió que Casado "no tiene ninguna legitimidad ni para presentar una moción de censura ni para postularse presidente de nada" .

Sobre la petición de comparecencia de Sánchez que ha registrado el PP y ha exigido el presidente de Cs, Albert Rivera, Belarra objetó que lo que importa es que el Gobierno pueda liderar el diálogo, "no que Sánchez tenga que dar explicaciones en las cámaras". En esa línea, cree que "no es mala noticia que se pongan encima de la mesa distintas soluciones", si bien admitió que la de que haya un relator "no es la única".

Para ocupar esa posición, recomendó "alguien que tenga reconocido prestigio y confianza para ambas partes", pero descartó que alguien de Podemos se vaya a ofrecer: "Nosotros no tenemos más que aportar que lo que ya hemos hecho, que es intentar mediar y facilitar el acercamiento de posturas".

(SERVIMEDIA)

06-FEB-19

KRT/caa