Aguirre y gonzález subvencionaron con 300.000 euros a la fundación de abascal

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) recibió 288.955 euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid adjudicadas a dedo entre 2008 y 2012, según ha podido saber Servimedia a través de una petición de acceso a la información.

En marzo de 2006 Santiago Abascal fundó Denaes junto a Ricardo Garrudo, María Jesús Álvarez y Ricardo Rodríguez. Además, el presidente de Vox, que en 2006 aún era diputado autonómico del Partido Popular, fue elegido entre los cuatro fundadores como presidente de Denaes.

Abascal se mantuvo como presidente durante algo más de ocho años. El 20 de septiembre de 2014 fue elegido presidente de Vox y menos de un mes después abandonó la presidencia de Denaes, aunque nunca dejó de formar parte del patronato de la fundación.

La Comunidad de Madrid ha detallado las subvenciones que otorgó a Denaes año por año. Esperanza Aguirré les adjudicó ayudas por un valor de 276.801,25 euros entre 2008 y 2012. Además, a esta cifra hay que sumar otra subvención en 2012 de 12.153,75 euros, otorgada en diciembre por el gobierno que ya presidía Ignacio González.

Por tanto, la Fundación Denaes recibió un total de 288.955 en subvenciones a través de convenios firmados con la Comunidad de Madrid en solo cinco años, mientras Abascal, que por aquel entonces aún militaba en el PP, presidía la fundación y Aguirre y González el gobierno regional.

Las subvenciones comenzaron en 2008 con un convenio en el que la comunidad otorgó 100.000 euros a Denaes, algo que ya adelantó en su momento 'El País'. La ayuda monetaria iba destinada, entre otros asuntos, a subvencionar los premios 'Españoles Ejemplares del año', la "publicación de un ideario para potenciar los valores democráticos" o la instalación de un monumento a las víctimas de ETA, según ha podido saber Servimedia a través de la Ley de Transparencia.

El monumento, ubicado en la plaza madrileña de la República Dominicana, fue financiado por "suscripción popular", según anunció Denaes en el momento de su instalación. Los datos obtenidos por Servimedia revelen ahora que, en realidad, estuvo subvencionado por la Comunidad de Madrid. Además, fue luego la propia Esperanza Aguirre, junto a Alberto Ruiz-Gallardón, que era entonces alcalde, quienes se encargaron de inaugurarlo.

Las ayudas recibidas por Denaes continuaron los años siguientes. 90.000 euros en 2009, 43.031,25 en 2010, 14.343,75 en 2011 y 41.580 en 2012. Los convenios firmados entre la fundación y el gobierno regional contaban todos los años con fines muy parecidos, aunque con algunas diferencias. Todos los años se subvencionaron los premios 'Españoles Ejemplares del año' y una campaña de sensibilización sobre el terrorismo y sus víctimas.

Pero, en 2009, por ejemplo, el dinero aportado por el gobierno de Aguirre a la fundación que presidía Abascal también se destinó a la publicación de un "boletín mensual para fomentar el patriotismo y promover el apoyo incondicional a las víctimas del terrorismo" y, entre 2009 y 2011, a la celebración del 'Premio nacional de Oratoria Gabriel Cisneros'.

Los premios Gabriel Cisneros eran unos premios de oratoria y debate entre jóvenes y pretendían "fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo y caminar de la nación española", según la propia Denaes. Los premios 'Españoles Ejemplares del año', por su parte, premiaban a quienes habían sido los españoles del año según la fundación y estaban amadrinados por Esperanza Aguirre, que formaba parte del jurado y les cedía la Real Casa de Correos de Madrid, la sede de su gobierno, para celebrar el acto.

Aguirre, además, intervino en el acto en algunas de sus ediciones e incluso en ocasiones cerró el evento o fue la encargada de entregar alguna de las estatuillas. Otros miembros del gobierno madrileño del PP también colaboraron en los premios. Ignacio González fue miembro del jurado en la sexta edición, en el 2013, y Francisco Granados fue el encargado de clausurar el acto en 2008 y en 2010, por ejemplo.

Entre los premiados, año tras año, había caras reconocibles de la derecha española, como, por ejemplo, la alcaldesa del PP Regina Otaola, también el programa de Intereconomía 'El gato al agua', el medio de Jiménez Losantos 'Libertad Digital' o el historiador revisionista Stanley Payne.

La Comunidad de Madrid, además, aclaró a través de la petición de acceso a la información de Servimedia que Denaes aportó todos los justificantes de gasto al gobierno regional de todo el dinero con el que se les había subvencionado a través de los convenios de los distintos años.

El Gobierno regional, además, indicó que los dinero aportado en cada uno de los años a Denaes, ya que en algunas ocasiones lo recogido en los presupuestos de la comunidad, lo único que se conocía hasta ahora, no fue lo que la fundación acabó recibiendo. En 2013 y 2014, por ejemplo, a pesar de que en los presupuestos se recogían subvenciones a Denaes por valor de 37.422 euros y 33.680 euros, respectivamente, "no llegaron a suscribirse los convenios" y la fundación no recibió dinero por parte de la Comunidad, según aclaró a Servimedia el propio gobierno regional.

27-ENE-19

