Presupuestos. el pnv advierte al gobierno de que "no tiene que dar por hecho" su voto a favor de los pge

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, advirtió este lunes de "manera expresa" al Gobierno que "no tiene que dar por hecho" su voto a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, ya que los pueden "apoyar perfectamente" o "no".

En declaraciones a la entrada de la Junta de Portavoces, Esteban explicó que su formación aún no ha decidido si apoyar o no el proyecto de las cuentas públicas que hoy el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados. "No los conocemos", trasladó.

"Tenemos voluntad de discutirlo", expuso, al tiempo que prometió que desde el PNV serán "razonables", aunque siempre y cuando el Gobierno responda "en el fondo y en las formas" y no anuncie cosas "cuando están sin cerrar".

Aunque aún no esté decidido el voto de esta formación a los PGE, Esteban volvió a alertar de que el Gobierno debe "guardar el contenido y las formas" en una negociación que, dijo, aún no ha comenzado como tal a pesar de que han hablado dos o tres veces con la ministra del ramo.

