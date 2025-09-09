Solfy firma otros cuatro millones para acelerar su crecimiento

Solfy, el primer marketplace digital de soluciones energéticas en España, ha cerrado su tercera ronda de financiación, alcanzando los cuatros millones de euros entre deuda y equity. Esta operación marca un nuevo hito en la trayectoria de la compañía, que ya había levantado 415.000 euros en 2022 y un millón de euros en 2023.

La ronda ha contado con la participación de dos inversores que ya formaban parte de la firma: Bonsai Partners, considerado uno de los fondos de capital riesgo más importantes en fase seed en España, con un historial de éxito en compañías como Idealista, InfoJobs, Glovo, Wallapop o Exoticca; y Ona Capital, fondo familiar de las familias propietarias de Benito y Bonpreu, con una sólida trayectoria en inversiones estratégicas de largo plazo.

La inyección de capital permitirá a Solfy acelerar su plan de expansión y seguir escalando su modelo digital integral, que facilita el acceso a soluciones de autoconsumo energético a hogares, comunidades de vecinos y empresas de toda España.

Además, le permitirá continuar desarrollando su aplicación móvil de gestión energética, que ofrecerá a los usuarios monitorización en tiempo real del consumo, gestión de subvenciones y optimización del ahorro energético. Este proyecto ha recibido apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) por su carácter innovador y su impacto en el sector, según la propia Solfy.

"Con esta ronda de financiación y las adquisiciones recientes, Solfy se consolida como un actor clave en la transición energética en España. Nuestro objetivo es liderar el cambio hacia un modelo energético descentralizado, accesible y centrado en el usuario, y ahora contamos con los recursos para hacerlo a mayor escala", afirma Sergi Sans, consejero delegado de Solfy.

En paralelo, Solfy ha reforzado su presencia territorial y capacidad operativa con dos operaciones en 2025: la adquisición de Ecolium, división energética del grupo Parlem con sede en L'Escala (Girona) y más de 800 clientes en cartera, y la incorporación de DC Solutions, especializada en ingeniería, ejecución y mantenimiento de proyectos fotovoltaicos en el suroeste de España.

"Estas integraciones aportan capilaridad, experiencia técnica y cercanía local, fortaleciendo el posicionamiento estratégico de la compañía", señalan desde Solfy. Fundada en 2022 en Barcelona, la empresa cerró 2024 con más de siete millones de euros de facturación, más de 1.000 instalaciones ejecutadas y una red de colaboradores que cubre todas las provincias españolas. Con la integración de Ecolium y DC Solutions, la compañía proyecta superar los 15 millones de euros de facturación este año consolidando en el mercado nacional.

El catálogo incluye placas solares, sistemas de aerotermia (incorporados en 2024), baterías y cargadores para vehículos eléctricos. Ofrece así proyectos llave en mano adaptados a hogares, comunidades y empresas. Avanza también en su evolución hacia convertirse en un gestor energético ayudando a sus clientes a elegir operador y tarifa eléctrica, especialmente tras la instalación de equipos de consumo y generación.