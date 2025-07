España aprobó en el segundo trimestre casi 2.350 MW a través de 137 proyectos renovables

Durante el segundo trimestre del año, las distintas administraciones han aprobado un total de 137 proyectos de energías renovables con una potencia acumulada de 2.349,8 megavatios (MW).

Según corrobora un informe del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas, solo 11 proyectos fueron concedidos desde el Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la mayoría restante por parte de las comunidades autónomas. En consecuencia, las administraciones regionales también otorgaron la mayor parte de la potencia instalada, con 1.578,2 MW (el 67,1%), mientras que el Gobierno central autorizó 771,6 MW (. Por lo tanto, en potencia las comunidades autónomas han gestionado dos tercios del total (67,1%), mientras que en instalaciones el 32,9%.

Durante estos tres meses, se publicaron 75 declaraciones de impacto ambiental favorables, con una potencia total de 1.904,6 MW. De esta capacidad, el 77,5% (1.475,4 MW) correspondió a instalaciones fotovoltaicas, el 19,9% (379,2 MW) a parques eólicos y el 2,6% (50 MW) a centrales de biomasa.

"La tendencia negativa que observamos en los primeros meses del año se ha acentuado entre abril y junio. No solo se ha reducido en 941 megavatios el volumen de potencia autorizada para construir con respecto al trimestre anterior, sino que no se ha llegado ni a la mitad de lo permitido hace un año, cuando se rozaron los 4.900 megavatios", destaca el director de Opina 360, Juan Francisco Caro. "Si el ritmo no cambia en el segundo semestre, 2025 acabará con un importante frenazo en el desarrollo de las renovables en España, a pesar de que todavía queda mucho para alcanzar los objetivos de 2030", explica Caro.

Diferentes etapas

En cuanto a la autorización administrativa previa, a lo largo de este trimestre se otorgó a 54 proyectos que, en conjunto, sumaron una potencia de 782,7 MW, de los que 711,2 MW corresponden a instalaciones fotovoltaicas y 71,5 MW a parques eólicos. Las comunidades autónomas gestionaron el grueso de los proyectos.

Por otra parte, un total de 262 proyectos de energías renovables han entrado en fase de información pública, con una capacidad de generación conjunta de 4.571,9 MW. De esta cifra, el 52,3% procede de instalaciones fotovoltaicas (2.932,6 MW), el 47,6% a parques eólicos (2.176,7 MW) y el 0,1% a proyectos hidroeléctricos (2,7 MW). De entre ellos, 36 proyectos solicitan solamente el permiso previo, mientras que los demás proyectos (226) han pedido también la autorización de construcción, la declaración de impacto ambiental y/o el reconocimiento de utilidad pública.

1.350 MW rechazados

Por otro lado, las administraciones rechazaron 34 proyectos de energías renovables que, en conjunto, sumaban 1.349,1 MW de potencia. De estos, 20 correspondían a instalaciones solares fotovoltaicas (808,6 MW) y 13 a parques eólicos (401,5 MW). En cuanto al reparto administrativo, el Ministerio denegó el 50% de la potencia rechazada (17 proyectos), mientras que los gobiernos autonómicos fueron responsables del otro 50%, también con 17 iniciativas.

Los principales motivos detrás de las desestimaciones fueron la caducidad de los permisos, que afectó a 13 proyectos (699,1 MW), y los informes ambientales desfavorables, que motivaron el rechazo de 12 iniciativas (434,9 MW). Además, siete proyectos fueron descartados por desistimiento y dos por incumplir requisitos urbanísticos.

Almacenamiento en progreso

Al margen de los proyectos de generación, las comunidades autónomas han otorgado autorización administrativa de construcción a siete proyectos de almacenamiento, con una potencia total de 29,3 MW, de las cuales 15 MW corresponden a tres parques de baterías en solitario y 14,3 MW a dos instalaciones híbridas con proyectos fotovoltaicos, repartidos entre Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha.

En una fase más temprana se encuentran 19 proyectos de almacenamiento que se han expuesto al público durante el segundo trimestre por una potencia instalada conjunta de 523,8 MW. Andalucía fue la comunidad donde se sometió más capacidad de almacenamiento a información pública, con 200 MW de un proyecto de baterías en Cádiz.