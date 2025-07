Iberdrola lanza su plan 'Power Nueva York' para modernizar la red

Iberdrola avanza en el desarrollo de su negocio de redes para su próximo plan estratégico. A la histórica inversión de 12.420 millones de euros que la compañía prepara para Reino Unido, se suma ahora el llamado plan 'Power New York'.Las filiales New York State Electric & Gas (NYSEG) y Rochester Gas and Electric (RG&E) han presentado ante el Departamento de Servicios Públicos una propuesta de revisión tarifaria con la que buscan financiar la modernización de la red para aumentar su capacidad para responder a la creciente demanda energética.

El plan, que para todo EEUU asciende a 20.000 millones, contempla una inversión plurianual durante cinco años, orientada a mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico, reducir los apagones provocados por tormentas, incorporar nuevas tecnologías y ampliar la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos climáticos del Estado.

Cerca del 40% de los costes presentados responden a cargas heredadas no cubiertas en planes anteriores, como la recuperación tras tormentas -que promedia 200 millones de dólares anuales-, la morosidad acumulada durante la pandemia, o los mandatos estatales que exigen nuevas infraestructuras, incluidos postes compatibles con el despliegue de banda ancha.

El plan también incluye mejoras en atención al cliente, como la renovación del sistema de facturación, herramientas digitales y centros de llamadas. En total, prevé la contratación de 1.100 empleados, incluyendo 539 nuevas plazas para cumplir con la Ley de Centros de Llamadas. Entre las inversiones destacadas figuran la modernización de sistemas y atención personalizada, con 413 millones destinados a asistencia para hogares de bajos ingresos. La gestión de la vegetación recibirá 525 millones para mejorar el desbroce de corredores eléctricos. El proceso regulatorio concluirá previsiblemente en 2026, tras negociaciones con múltiples partes interesadas y una posible resolución plurianual por parte de la Comisión de Servicios Públicos.

La eléctrica ha recibido ya, tal y como adelantó elEconomista.es, el visto bueno del regulador británico para invertir más de 12.480 millones en las redes del país. Nicola Connelly, directora ejecutiva de la filial SP Energy Networks, celebró esta inversión histórica.