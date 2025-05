El mercado eléctrico cuarto-horario se pospone al 30 de septiembre

El mercado cuarto-horario de la electricidad en Europa se retrasa. La medida que permitirá pasar de los productos de negociación de 60 minutos (MTU60) a productos de 15 minutos (MTU15) en el mercado diario, anunciada para el próximo 11 de junio, no será efectiva hasta el 30 de septiembre.

El aplazamiento no ha caído por sorpresa. Aunque gran parte de los Operadores de los Mercados Eléctricos (NEMO) - entre los que se encuentra OMIE- y de los Operadores de Sistemas de Transporte (TSO) -entre ellos Red Eléctrica-, han señalado que "todas las pruebas de rendimiento de los sistemas conjuntos y las pruebas de procedimiento se han completado con éxito", la negativa de la Bolsa Europea de Energía EPEX SPOT, co-creadora del Mercado Interior de la Energía y cuyos servicios abarcan más de 19 países, ha sido el motivo de la demora.

El pasado 17 de abril, la plataforma ya anunció -tal y como ha hecho finalmente- que votaría en contra de que la entrada de productos cuarto-horarios en el Acoplamiento Único Diario (SDAC) tuviese lugar en la fecha prevista, al considerar que los resultados de las pruebas internas y externas "están muy por debajo del estándar, con demasiados fallos que podrían provocar graves problemas operativos en la producción".

Desde OMIE señalan que la introducción de productos de quince minutos, "ofrece a los agentes del mercado una mayor flexibilidad para gestionar sus previsiones de consumo y producción". Además, dado que tanto la demanda como la generación pueden variar significativamente dentro de una hora, "contar con productos de menor granularidad permite a los agentes reflejar con mayor precisión su perfil de generación/consumo, contribuyendo a reducir los desvíos y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto", añade el operador del mercado.

En la Península Ibérica (MIBEL), los mercados intradiarios (subastas y continuo) ya adoptaron con éxito la negociación con productos de 15 minutos el pasado 18 de marzo, aunque desde el sector apuntan que este cambio "no ha tenido mucha incidencia, porque supone una pequeña parte del precio de los clientes y porque se sigue publicando la media horaria; de hecho, muchos comercializadores han preferido seguir facturando horariamente".

Por su parte, Red Eléctrica ya maneja previsiones cuarto-horarias para la demanda y la generación, al tener un plazo de cumplimento más estricto. Concretamente, en marzo de 2024 las grandes plantas que participan en el mercado de balance ya se medían y liquidaban de manera cuarto-horaria. En diciembre del pasado año, todos los generadores/consumidores se liquidaban de manera cuarto-horaria, pero solo aquellos que participaban en mercados de balance enviaban datos de contador cada cuarto de hora. Para el resto de los consumidores se dividía la medida horaria del contador entre cuatro. Desde el 1 de mayo de 2025 todos los consumidores los miden y liquidan cada cuarto de hora.

Esta medida, que forma parte de los proyectos europeos de acoplamiento de mercados de electricidad (SDAC y SIDC) a nivel comunitario, permitirá mejorar la eficiencia y flexibilidad del mercado, facilitar una mayor integración de renovables y mejorar la estabilidad de la red. Además, al permitir una mejor adaptación a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de energía, facilitará una fijación de precios y una programación más precisas, lo que ofrecerá importantes beneficios a los participantes del mercado.

La medida responde a una obligación europea. Por un lado está el Reglamento UE 2017/2195, que obliga a que el operador del sistema (Red Eléctrica en el caso de España) haga las liquidaciones de lo que consume y de lo que produce cada participante de mercado cada cuarto de hora antes del 31 de diciembre de 2024, cuestión que ya se ha cumplido. Por otro lado está el Reglamento UE 2019/943, que obliga al operador del mercado (OMIE en el caso de España) a que los participantes de mercado puedan negociar precios cada cuarto de hora.

Retos y cambios

Pero, como cualquier variación que se precie, estos cambios también implican una serie de retos operativos y estratégicos tanto a las comercializadoras, como a los productores y otros agentes del mercado, que deberán adaptar sus sistemas de negociación y liquidación.

"En el caso de los clientes, el cambio no afectará ni a los consumidores de fuera de la península (Baleares y Canarias), ni a los consumidores con precio fijo negociado. Estos últimos seguirán pagando un precio fijo para todo el día o para cada uno de los tres-seis periodos según sea su contrato con la comercializadora", señala Javier Bescós, director de Regulación e Innovación en Feníe Energía.

"Tampoco debería afectar mucho a los consumidores con precio indexado y menos de 50 kW contratados", añade Bescós, aunque en este caso el debate está servido. "La mayoría de contadores inteligentes que se instalaron en hogares y empresas en estos últimos años, no están adaptados al mercado cuarto-horario y, por tanto, no disponen de capacidad de registro de medidas cada quince minutos. En estos casos, se accederá a su consumo horario, luego se utilizará una fórmula para estimar el consumo cada cuarto de hora y, por último, se les facturará cada cuarto de hora", indica Bescós.

Desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), consideran que "la entrada en vigor del mercado cuarto-horario en varias fases (liquidación de desvíos, mercado intradiario, etc) no ha sido la solución más óptima para nuestros clientes". Su presidente, Julio César Nieto, señala que "siempre hemos sido partidarios de que el cambio se produjera en todos los mercados negociados en un mismo momento, para evitar solapamientos entre negociaciones horarias y cuarto-horarias, para así poder ajustar el consumo de los clientes".

Desde el punto de vista de los distribuidores de energía eléctrica, la medida cuarto-horaria "implica una mejora en la gestión, ya que se puede identificar mejor el momento de mayor demanda de energía y tomar medidas para evitar sobrecargas o cortes de suministro para garantizar el mismo permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la red", afirman desde la Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme).

El paso a una liquidación cuarto-horaria, añaden desde la asociación, también implica profundos desafíos tecnológicos: "No sólo por la generación y gestión de un volumen de datos cuatro veces mayor que el esquema horario actual, sino porque aunque no será necesario reemplazar los contadores horarios actuales, será obligatorio que los nuevos equipos instalados dispongan de capacidad de medición en cuarto-horario o, en su defecto, en los puntos de medida que no cuentan con esta capacidad, se aplicarán mecanismos de interpolación basados en los valores horarios disponibles, lo que implica actualizaciones tecnológicas de calado conjuntamente con un incremento de la capacidad de procesamiento para que la comunicación con el resto de agentes del mercado sea ágil y efectiva".

"En el caso de los consumidores con precio indexado y más de 50 kW contratados -finaliza Bescós-, si quieren aprovechar el cambio, tendrán que comprobar si su contador es cuarto-horario y, si no lo es, pedirle a la distribuidora que lo adapte para que puedan mover consumos de un cuarto de hora caro a uno barato".