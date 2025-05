California muestra cómo evitar un apagón por las renovables: "Reducimos la generación solar para equilibrar el mercado"

Casualidad o no. Lo cierto es que la Agencia de la Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles (justo un mes después del apagón en España) un análisis en el que explica cómo trabaja el gran operador de California para mantener la red eléctrica estable en un contexto de creciente potencia de las renovables. Parece complicado no creer que este análisis estuviera previsto antes de que se produjese el gran apagón de España que dio la vuelta al mundo, pero esto es algo que será complicado esclarecer. Lo que sí resulta más sencillo es desgranar este análisis en el que la EIA explica como el operador californiano tiene que recortar cada una mayor parte de la generación solar y eólica para mantener la estabilidad en la red, según reza el propio análisis. Es decir, el operador del Estado americano necesita realizar ciertos ajustes para que la red se mantenga estable ante posibles distorsiones por un exceso de renovables.

En una nota titulada 'Aumentan los recortes de energía solar y eólica en California', los autores del análisis señalan que el Operador Independiente del Sistema de California (CAISO), operador de la red eléctrica de la mayor parte del estado (equivalente a Red Eléctrica en España), "está reduciendo cada vez más la generación de electricidad solar y eólica para equilibrar la oferta y la demanda ante el rápido crecimiento de la capacidad de las energías renovables", señala esta nota.

El riesgo de colapso o apagón por exceso de renovables surge porque las redes eléctricas deben mantener un equilibrio constante entre generación y consumo en tiempo real. Las fuentes como la solar y la eólica son intermitentes y no controlables: producen electricidad cuando hay sol o viento, no necesariamente cuando se necesita. Si en momentos de baja demanda (por ejemplo, en primavera o a mediodía) se inyecta demasiada energía en la red y no hay capacidad suficiente para almacenarla o evacuarla, se produce un exceso que puede desestabilizar el sistema y provocar sobrecargas, caídas de frecuencia o incluso apagones. Por eso los operadores, como en California, a veces se ven obligados a recortar producción renovable para evitar una saturación del sistema. Aunque en España aún queda por esclarecer lo que sucedió, todo hace indicar que va a terminar teniendo un coste para en consumidor en la factura.

Desde la EIA apuntan a que "los operadores de la red eléctrica deben equilibrar la oferta y la demanda para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. La producción de generadores eólicos y solares se reduce mediante señales de precios", Aunque en casos más extremos también recurren directamente a 'desenchufar de la red la producción de estas renovables. Según la EIA esto se producen mediante una orden de reducción de la producción en los siguientes periodos:

-Congestión: cuando las líneas eléctricas no tienen suficiente capacidad para suministrar la energía disponible.

-Sobreoferta: cuando la generación supera la demanda de electricidad de los clientes.

En 2024, CAISO redujo 3,4 millones de megavatios-hora (MWh) de producción eólica y solar a escala de servicios públicos, lo que representa un aumento del 29% con respecto a la cantidad de electricidad recortada en 2023. La energía solar representó el 93% de toda la energía recortada en CAISO en 2024. También redujo la mayor parte de la energía solar en primavera, cuando la producción solar era relativamente alta y la demanda de electricidad relativamente baja, debido a que las temperaturas moderadas de primavera implicaban una menor demanda de calefacción o aire acondicionado.

La capacidad renovable se dispara

En 2014, se construyó en California una capacidad combinada de 9,7 gigavatios (GW) de energía eólica y solar fotovoltaica. Para finales de 2024, esa cifra había ascendido a 28,2 GW. Desde la EIA explican que California también reduce la generación solar para dar cabida a la generación de gas natural. Una cierta cantidad de generación de gas natural debe permanecer en funcionamiento durante todo el día para cumplir con los estándares de confiabilidad de la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC) y para que la generación esté en funcionamiento a tiempo para aumentar gradualmente durante la noche.

La energía solar abastece casi la mitad de la demanda eléctrica de CAISO entre las 8:00 de la mañana y las de la tarde, pero la demanda aumenta al final de la tarde, cuando la gente llega a casa del trabajo y enciende el aire acondicionado o la calefacción eléctrica, y enciende las luces, los hornos, las computadoras y los televisores. Esta necesidad se hace especialmente evidente en las calurosas noches de verano, después de que el sol se pone y deja de producir energía solar durante la noche.

El operador intenta reducir esta generación que se vierte al sistema de varias maneras. Por ejemplo, negociando con las autoridades vecinas para intentar vender el exceso de energía solar y eólica, también incorporando el almacenamiento en baterías en los mercados de servicios auxiliares, energía y capacidad; o Incluyendo la reducción de las restricciones en la planificación de la transmisión.

"Además, a partir de este año, las empresas planean utilizar el exceso de energía renovable para producir hidrógeno, parte del cual se almacenará y mezclará con gas natural para la generación de energía en verano en las nuevas instalaciones del Proyecto de Energía Intermontana, cuya entrada en funcionamiento está prevista para julio", aseguran desde la EIA.

El Mercado de Equilibrio Energético Occidental (WEIM) es un mercado en tiempo real que permite a los participantes externos a CAISO comprar y vender energía para equilibrar la oferta y la demanda. En 2024, se evitaron más de 274.000 MWh de restricciones mediante la negociación dentro del WEIM, lo que equivale a aproximadamente el 8% de la electricidad recortada ese año. Se espera que el Mercado Diario Extendido (EDAM) esté operativo en mayo de 2026 y permitirá a CAISO contar con otra vía para vender energía solar.

"Para reducir aún más los recortes de generación de energías renovables y aumentar la estabilidad de la red, CAISO promueve la incorporación de recursos flexibles que puedan responder rápidamente a aumentos y disminuciones repentinas de la demanda. El almacenamiento en baterías, el recurso flexible clave que se ha puesto en funcionamiento recientemente, permite almacenar y utilizar parte de la energía renovable entre 4 y 8 horas después", explican desde la EIA.

Las baterías pueden cargarse utilizando el exceso de energía solar al mediodía y luego descargarla al atardecer, proporcionando electricidad durante las horas de mayor necesidad. La capacidad de las baterías en CAISO aumentó un 45% en 2024, de 8 GW en 2023 a 11,6 GW en 2024, según un estudio reciente de la propia EIA. Sin embargo, en primavera, suele producirse más energía solar de la que se puede utilizar en un día. Sin una mayor capacidad de transmisión ni una solución de almacenamiento a largo plazo, aún pueden producirse importantes recortes de generación en esta época del año, sentencian estos expertos.