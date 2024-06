Ribera sólo abandonará el Gobierno si accede a una comisaría energética

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere a la vicepresidenta, Teresa Ribera, en un puesto de relevancia en la futura Comisión Europea, concretamente, en el área de acción climática. La capacidad de negociación de España es fuerte, ya que contaba con uno de los puestos clave -el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad- en manos de Josep Borrell, que ahora abandona a manos de Kaja Kallas y abre la puerta a conseguir otra área con similar peso político.

Las elecciones europeas, por contra, han arrojado una mayoría de la derecha que puede dificultar a Ribera sus aspiraciones a vicepresidenta de Acción por el clima. El puesto será clave en los próximos años y la nueva Comisión tendrá una mirada mucho más atenta a la industria de lo que ha tenido en los años anteriores, un extremo para el que Ribera no genera una especial confianza en la bancada azul.

Europa, no obstante, no aflojará en su camino hacia la descarbonización. Quiere mantener el ritmo de avance para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, la necesidad de un mayor nivel de competitividad de la industria europea hará que otras opciones tecnológicas que parecían descartadas o con pocas probabilidades de prosperar (combustibles sintéticos) vuelvan a ponerse sobre la mesa.

España aspira así a un puesto fuerte en la Comisión y, por el momento, el único sillón que parece abierto al debate podría encontrarse en Competencia, un área clave pero para el que Ribera no sería la candidata ideal o Agricultura, para el que comienza a sonar con fuerza un candidato como Luis Planas.

La vicepresidenta Ribera podría optar a otros puestos como el de comisaria de Medio Ambiente o comisaria de Energía, aunque la actuación de Kadri Simson ha sido excelente en estos años. La situación es tan complicada que ya hay voces que apuntan a que Ribera podría acabar quedándose en Madrid.

Ribera necesitaría el apoyo del Parlamento Europeo para acceder el 1 de diciembre a la cartera de Cambio climático y no parece tan fácil. El Ministerio de Transición Ecológica, de hecho, ha pisado esta semana el acelerador normativo y ha comenzado a desatascar asuntos que llevaban meses en los cajones como la subasta de capacidad de generación de los territorios extrapeninsulares.