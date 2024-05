Sostenibilidad e innovación, pilares de la nueva estrategia de Prysmian

Bajo el lema "Siente el latido", Prysmian, compañía especializada en la fabricación de cable y soluciones para el transporte de energía y telecomunicaciones, presentó su nueva estrategia el pasado 23 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un evento marcado por la innovación y el compromiso con la sostenibilidad, para el que Prysmian logró reunir a destacados profesionales del sector, reafirmando así su compromiso con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

El evento arrancó con la intervención del CEO de Prysmian Iberia, Jordi Calvo, quien destacó la importancia de la implicación de todo el sector en la lucha contra el cambio climático, a la vez que enfatizó el papel fundamental de la compañía en este proceso de cambio, "cuya misión es ofrecer al mercado productos y soluciones sostenibles e innovadoras, respaldadas por su sólida capacidad industrial y tecnológica, así como por el talento de sus equipos".

El CEO de Prysmian Iberia también subrayó los principios fundamentales que guían las acciones de la compañía, incluyendo la sostenibilidad, innovación, diversidad e inclusión, destacando que estos principios "no solo reflejan el compromiso con la sociedad, sino que también guían las decisiones diarias de la empresa". Además, compartió con los asistentes la estrategia de doble marca, Prysmian y General Cable, que permite atender las necesidades de los clientes anticipándose de una forma ágil a los cambios del mercado.

Por su parte, Marcello del Brenna, CEO de Prysmian Sur de Europa, detalló la estrategia "Connect To LEAD" de la compañía, organizada en cuatro pilares fundamentales en su misión de facilitar la transición energética global: capacidad de expansión propia, catálogo innovador y equilibrado, empoderamiento de la gente y segmentación del negocio. Del Brenna subrayó cómo estos pilares permitirán a Prysmian liderar en innovación y sostenibilidad, en línea con su compromiso con la descarbonización global, la electrificación y el desarrollo sostenible.

Sonia Merino, directora de RRHH y Organización de Prysmian Iberia, destacó la importancia del compromiso social de las organizaciones, las cuales, a su juicio, "no solo deben centrarse en los resultados financieros, sino también en su impacto social, teniendo la capacidad y responsabilidad de cooperar con las comunidades más vulnerables". Merino compartió con los asistentes el proyecto en el que Prysmian está inmerso junto a la ONG Alice for Children en las afueras de Nairobi: The Digital School Project, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes de secundaria una formación específica en el campo de la informática, abarcando habilidades como la programación, el diseño gráfico, la gestión de redes sociales y el comercio electrónico. Simultáneamente con el apoyo a la formación académica de la comunidad, Prysmian contribuye al desarrollo de las actividades cotidianas que aseguran las necesidades básicas, como la potabilización del agua.