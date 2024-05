La cogeneración alerta de "riesgo inminente" de deslocalización del sector por la falta de retribución

La cogeneración pone la voz de alarma sobre la industria española. El sector ha afirmado este jueves que existe "riesgo inminente" de deslocalización de empresas en España por el retraso de dos años de la subasta de 1.200 megavatios (MW), un marco que esperan que movilice alrededor de 800 millones de euros para la cogeneración, según destacaron las patronales ACOGEN y COGEN España en la presentación de un informe sobre el sector en colaboración con ADAP.

El retraso de la subasta pone en riesgo la capacidad de las primeras plantas de cogeneración que empezaron a funcionar hace ahora en torno a 25 años, lo que deja a muchas al borde de su vida útil 1.244 MW instalados en los próximos dos años. El estudio estima que el 25% de la potencia instalada de cogeneración no recibe retribución regulada, un porcentaje que en comunidades como Cataluña alcanza el 40%, detallan.

Por ello, el sector da un mes de plazo al Ministerio de Transición Ecológica para lanzar la subastas. Julio Artiñano, presidente de COGEN España, afirmó que el proyecto se encuentra en una fase de consultas muy avanzadas y que, a falta de los flecos finales, el acuerdo está casi listo para hacerlo público en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque no descartan que pueda retrasarse.

En esta misma línea, el director general de Cogen España, Javier Rodríguez, aseguró que fijar la fecha de las subastas -incluidas en el PNIEC y cuyo marco se anunció en 2022- es "una decisión política" que depende del Ejecutivo. De no salir adelante, Rodríguez estima que este año estará "perdido" y seguirá habiendo "industrias en riesgo".

No obstante, este marco puede no ser suficiente. La patronal advierte que el proceso de "degradación" que vive la cogeneración no se produce de un día para el otro. Según los datos del informe, el 77% de la potencia instalada son de grupos multinacionales. En este apartado, Rodríguez advierte que la energía es el "factor número uno" a la hora de que las empresas elijan dónde invertir qué decisiones tomar, ya que determina en gran medida los costes.