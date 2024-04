Axpo y Goldenergy entran en el mercado portugués del biometano

Axpo Iberia -filial del grupo suizo Axpo- y Goldenergy -comercializadora portuguesa de electricidad y gas natural de origen 100% renovable- han formalizado su entrada en el mercado del biometano en Portugal tras su decisión de poner en marcha una planta de producción de este gas de origen renovable, un segmento que no ha parado de crecer en la península ibérica.

Las dos empresas, junto con la finca Teixeira do Batel, ubicada en el municipio de Vila do Conde, han firmado un acuerdo de colaboración que prevé la construcción, puesta en marcha y operación -por parte de Axpo- de una planta de producción de biometano que aprovechará los residuos agrícolas de la finca Teixeira do Batel, produciendo gas verde neutro en carbono para la posterior inyección de biometano en la red nacional de gas.

Con una inversión inicial estimada en unos 8 millones de euros, está previsto que la primera planta de producción de biometano de Axpo en Portugal estará en funcionamiento en el último trimestre de 2025 y contribuirá al objetivo global de conseguir, antes de 2030, una producción total de biometano por parte de Axpo de hasta 1 TWh en la Península Ibérica.

El acuerdo, recientemente firmado, prevé que Goldenergy comprará la totalidad de los 15 GWh/año que se producirán en una primera fase de inversión, permitiendo así a la comercializadora portuguesa incorporar gases de origen 100% renovable en su cartera de suministro de gas a sus clientes.

Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia, explica así la importancia del proyecto: "Con esta planta iniciamos nuestra entrada en el mercado del biometano en Portugal y reforzamos nuestra posición líder en el sector renovable con una nueva contribución de Axpo a la sostenibilidad ambiental. Con la transformación de los residuos en biometano, conseguimos la completa transformación de estos peligrosos residuos en forma de energía, que además puede ser consumida directamente en la propia granja o inyectada en la red de gas".

Por su parte, Miguel Checa, CEO de Goldenergy, comentó: "Conscientes de que los gases de origen renovable juegan un papel central en la descarbonización, así como en el cumplimiento de los objetivos para el consumo de energía de fuentes renovables, Goldenergy se compromete a comprar a Axpo todo el biometano producido por la planta de producción, de tal forma que pueda asimismo incorporar a su oferta de suministro para sus clientes el suministro de gases renovables, en este caso biometano. Es una fuerte apuesta que demuestra el compromiso de Goldenergy en su contribución al desarrollo de la economía circular".

Finalmente, José Luís Teixeira, administrador de Teixeira Batel, afirmó que "esta inversión es muy positiva para la explotación agrícola, ya que reduce su impacto ambiental transformando lo que normalmente serían sólo fertilizantes naturales en energía, que luego se puede consumir diariamente en los hogares portugueses".