El dueño de Fukushima, Tepco, tranquiliza: el terremoto en Japón no ha impactado en la central

Tokio Electric Power Company (Tepco), propietaria de varias centrales nucleares en Japón, ha iniciado una revisión del impacto del terremoto sufrido esta madrugada en Japón de magintud 7,6 en la escala de Richter mientras se mantiene activada la alerta por tsunamí.

Por ahora, la compañía asegura que no se ha confirmado ningún impacto en las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Daini, ni en la red eléctrica principal.

En estos momentos, están comprobando el estado de la central nuclear de Kashiwazaki Kariwa, donde según los estudios que se han podido llevar a cabo en estos momentos se ha podido confirmar que las piscinas de combustible gastado de todas las unidades siguen refrigerándose tras el terremoto. Los monitores de radiación (puesto de control, etc.) tampoco indican anomalías.

Según explica la compañía, se activaron alarmas de incendio en el vestíbulo de servicio y en la zona de almacenamiento de residuos sólidos de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, pero se ha confirmado que se trataba de una falsa alarma.

La Autoridad de Regulación Nuclear y la Oficina del Gabinete establecieron la Sede Conjunta de Alerta de Accidentes Nucleares a las 4:19 p.m. para recopilar información.

Según el último informe publicado por el regulador japonés este es el estado de las plantas nucleares en estos momentos.

Instalación nuclear:

(1) Hokuriku Electric Power Co., Ltd. Central eléctrica de Shiga (intensidad sísmica 7 de la ciudad de Shiga) Unidades 1 y 2: bajo inspección periódica

- Estado de la planta, monitor de chimenea, puesto de monitoreo (sin anomalías)

(2) Tokyo Electric Power Company (Planta de energía Kashiwazaki-Kariwa (ciudad de Kashiwazaki, intensidad sísmica 5 superior)

Unidades 1 a 7: Fuera de servicio (inspección periódica)

- Estado de la planta, monitor de chimenea, puesto de monitoreo (sin anomalías)

(3) Japan Atomic Power Co., Ltd. Planta de energía Tsuruga (intensidad sísmica 4 de la ciudad de Tsuruga) Unidades 1 y 2: Fuera de servicio (inspección periódica)

- Estado de la planta, monitor de chimenea de escape, puesto de monitoreo (sin anomalías)

(4) Kansai Electric Power Co., Inc. Mihama Planta de energía (intensidad sísmica 3 en la ciudad de Mihama)

Unidad 3: Fuera de servicio (inspección periódica)

- Estado de la planta, monitor de chimenea, puesto de monitoreo (sin anomalías)

(5) Kansai Electric Power Co., Inc. Central eléctrica de Ohi (Oi-cho intensidad sísmica 4) Unidades 3 y 4: En funcionamiento

- Estado de la planta, monitor de chimenea de escape, puesto de monitoreo (sin anomalías)

(6) Kansai Electric Power Co., Inc. Planta de energía Takahama (intensidad sísmica 4 de la ciudad de Takahama)

Unidades 1 a 3 : En operación

Unidad 4: Fuera de servicio (inspección regular)

- Estado de la planta, monitor de chimenea de escape, puesto de monitoreo (sin anormalidades)

(7) JAEA Monju Fugen (intensidad sísmica 4 de la ciudad de Tsuruga)

- Estado de la planta (sin anormalidades)