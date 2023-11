Pedro Ruiz (Presidente Mitsubishi Electric España): "Los sistemas de aerotermia son la solución integral del consumo de energía de un edificio"

Desarrollar soluciones exclusivas y eficientes para afrontar la transición energética es uno de los pilares de Mitsubishi Electric. Hablamos con Pedro Ruiz, presidente de la compañía en España sobre el papel de las bombas de calor, la importancia de la descarbonización, el valor de la digitalización y las novedades de negocio.

¿Podría situar a Mitsubishi Electric en el mapa y explicar brevemente las líneas de negocio que la compañía tiene en España?

El origen de Mitsubishi se remonta a 1.880 cuando se fundó la compañía en Japón. Después de todos estos años, la empresa original se transformó en un conglomerado de empresas independientes entre sí. Entre ellas, Mitsubishi Electric, que con sede en Tokio tiene una facturación aproximada de 35.000 millones de euros, da empleo a 175.000 personas en todo del mundo y abarca un portfolio de productos y servicios muy amplio. En Mitsubishi Electric España llevamos tres líneas de negocio fundamentales: Aire Acondicionado y Calefacción, que es la más grande; Automatización Industrial, especializada en robótica y elementos para la automatización de la Industria; y Movilidad Ferroviaria o Transportation, ocupada en el suministro de los componentes eléctricos básicos que equipan un tren, desde el motor de tracción al aire acondicionado de los vagones. También tenemos responsabilidad en la división de Aire Acondicionado sobre el mercado del cono sur hispanoamericano. Estas líneas de negocio están encuadradas en sus respectivas divisiones que operan dentro de la compañía. También vendemos semiconductores y ascensores a través de distribuidores independientes.

¿Cuáles son las principales novedades que están desarrollando en estas áreas?

En la división de Aire Acondicionado nuestros productos son cada vez más eficientes y sostenibles y más fáciles de usar a través de la conectividad. Por ejemplo, las bombas de calor, aunque no sean de aerotermia, es decir, aunque no tengan la posibilidad de generar agua caliente y climatización al mismo tiempo, sustituyen el uso de un combustible fósil por energía eléctrica. Por tanto, ayudan a la descarbonización. Nosotros insistimos mucho en los sistemas de aerotermia porque son la solución integral del problema de la energía y del consumo de energía de un edificio. El 40% de los costes de operación de los edificios vienen de la climatización (calefacción y aire acondicionado). Respecto a la división de Transporte, la innovación es constante. Como novedad, le contaré que estamos intentando recuperar la energía que se pierde en las catenarias de los trenes y convertirla, con unos equipos diseñamos por ME, para ser aprovechada en cargadores eléctricos, para que, por ejemplo, los autobuses eléctricos carguen en las estaciones de tren, de manera que completamos la recuperación de toda esa energía que estaríamos despilfarrando (economía circular). Estamos intentando introducir estos sistemas en España y estamos en conversaciones con empresas como Adif, Metro y otras para su posible implantación. En el caso de la división Factory Automation, a nivel transformación digital está el concepto del e-factory. A través del edge-computing, se puede llegar a tener fábricas que tomen decisiones autónomamente sobre la producción y que antes estaban tomadas por personas, lo que permite que las fábricas prácticamente trabajen con menor decisiones o intervención de las personas. Esto exige un cambio de mentalidad por parte del industrial, que tiene que verlo con un punto de vista mucho más amplio.

¿Qué balance hacen del ejercicio 2023 y qué previsiones tienen para 2024?

Si analizamos el año completo en su conjunto, podemos decir que va a ser muy bueno, aunque habría que dividirlo en dos partes. Hasta verano los mercados siguieron empujando fuerte, pero después del verano se empiezan a notar las políticas anti-inflacionistas, los mercados se endurecen y baja la confianza del consumidor. Aquí me gustaría hablar del tema de los subsidios y ayudas estatales que provienen de los fondos NextGeneration pensados para la transformación de la economía verde. En el caso de las bombas de calor, hemos notado que las ventas, que estaban creciendo a un ritmo difícil de soportar para una industria porque la demanda estaba muy por encima de lo que el sector podía producir, se moderan al ir desapareciendo dichas ayudas. Creemos que éstas se van a restablecer, pero hemos visto que el negocio se ha empezado a contraer. No obstante, sigue creciendo. En lugar de hacerlo a un ritmo del 70% u 80%, lo hace en términos más normales del 20% o 30%. Respecto al año que viene, hay incertidumbre. Nosotros vamos bien y seguiremos la filosofía del Cholo Simeone y vamos a ir partido a partido en un entorno económico que entendemos será más difícil. Aún así, no somos pesimistas. Creemos que podemos seguir creciendo, aunque el ritmo probablemente sea más moderado. Esta circunstancia va a afectar, sobre todo, a las divisiones de Aire Acondicionado y Automatización Industrial. Los agentes económicos deberían clarificar su postura, aunque tenemos claro que todo lo relacionado con los incentivos a la descarbonización van a continuar.

La UE quiere acelerar el despliegue de las bombas de calor y alcanzar los 60 millones de equipos en 2030 ¿Este desarrollo es compatible con el uso de otras tecnologías como las calderas de gas?

Si queremos eliminar la combustión y la generación de CO2, hay que ir eliminando el combustible que lo produce. Entiendo que haya sectores e industrias que intenten proteger su negocio. Nosotros no metemos prisa por la descarbonización porque tenemos que ir al ritmo de la sociedad. Esta transformación será gradual y nosotros estamos aquí para ayudar con nuestra tecnología, nuestra inversión y nuestros productos. Los extremismos aquí no valen, ni tampoco las visiones interesadas o la intromisión política en un problema técnico. Si todos estamos de acuerdo en que el objetivo es descarbonizar, lo que hay que hacer es sentar las bases para saber a qué velocidad hay que ir y si realmente las prohibiciones que hay que hacer son correctas o no, y este tipo de decisiones debería tomarlas la UE en su conjunto. Lo que está claro es que quemar combustible fósil no es el futuro de la humanidad. Las bombas de calor, al igual que sucede con todos nuestros equipos, sustituyen el consumo directo de combustibles fósiles por el consumo de energía eléctrica con un rendimiento muy alto. Por cada kW que metes sacas entre 5-6 kW de calefacción o ACS. El coste de poner una bomba de calor para el usuario es relativo, porque con los ahorros que consigue en el recibo va pagando la inversión y los retornos de la inversión son rápidos. La administración debería apoyar este tipo de sistemas y que no se dé la paradoja de que, por un lado, se apoya con una subvención pública a la aerotermia y luego haya un impuesto específico para los refrigerantes que contienen estas bombas de calor que prácticamente anula la subvención que puedan recibir. El diálogo con la administración es clave.

¿Qué importancia tiene la digitalización para una compañía como la que preside?

Tenemos la intención de liderar todos los mercados en los que trabajamos a través de la innovación y con los sistemas más avanzados. Queremos conseguir la transformación verde a través de la transformación digital. Para hacer esa transformación, tenemos que mejorar y digitalizar todos nuestros procesos. Nuestra estrategia es configurar equipos fiables y duraderos y, por tanto, la tecnología tiene que ser puntera. Y eso conlleva que no seamos baratos. Nosotros no vamos a entrar nunca en un mercado de volumen donde solo compitamos en precio. Nosotros invertimos, sobre todo, en eficiencia energética. La inversión en I+D es muy fuerte y gran parte va en esta dirección. Si queremos lograr ser más eficientes en el consumo de nuestra propia energía, necesitamos que nuestros procesos sean más automatizados y consuman menos recursos. Utilizamos la Inteligencia Artificial en muchos procesos. Los productos que integramos en la sociedad tienen que tener una interface fácil con el cliente y que le permita al cliente que se ha digitalizado utilizarlos de manera muy eficiente. También tenemos que innovar en cómo hacemos los negocios, no solo en los productos sino en ser más productivos internamente, y esto significa que tenemos que evaluar todos nuestros procesos y simplificarlos para adaptarnos a lo que quiere el cliente. El tiempo es inexorable y las generaciones de ahora son distintas. El modelo comercial ya no les vale, quieren comunicarse con la compañía online, que todas las informaciones logísticas sean automatizadas y eso nos obliga a estar al día. Tenemos que hacer un esfuerzo interno y, para ello, buscamos partners externos que nos ayuden a entender cómo podemos digitalizar más y mejorar todos los procesos y aumentar la productividad.

¿Van a expandirse a otros mercados?

Nos gustaría entrar en el mercado africano. La división de Aire Acondicionado tiene un campo de desarrollo muy grande en África. Es un mercado difícil, necesitas estabilidad, predictibilidad, que haya seguridad jurídica y analizarlo lleva tiempo. Además de consumidores, queremos que sean posibles fabricantes. Todos los países que se están desarrollando aprecian mucho si les contribuyes también, porque añades más valor a su sociedad.