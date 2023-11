José Luis Aguirre (cofundador de Eranovum): "Somos el único operador integrado verticalmente de puntos de recarga eléctrica"

Eranovum se convirtió en uno de los principales suministradores de energía de El Corte Inglés con una de las mayores plantas fotovoltaicas de España. La compañía se centra ahora en la instalación de puntos de recarga y potenciará el autoconsumo para crecer con el primer operador verticalmente integrado de recarga eléctrica.

¿Cómo nació Eranovum?

Eranovum nació en 2019 con el objetivo de acelerar la transición energética. De hecho, el nombre viene de nueva era, nueva energía y hacia ahí vamos. Esa es la transición y nuestra misión es acelerarla o aportar nuestro conocimiento y nuestra disposición para poder llevarla a cabo. Nacimos con la idea de ser un productor de energía independiente y a mitad de camino decidimos diversificar y añadir una segunda actividad que es la de operador de punto de recarga. Hoy en día, el fruto de todo esto somos una combinación de las dos y es un poco nuestro modelo diferenciador en el mercado: tener el conocimiento, el equipo, los proyectos para generar energía renovable y, en paralelo, tener otro equipo dedicado al desarrollo, inversión y operación de infraestructura de recarga. Y ahí es cuando lo bonito se genera con las sinergias entre las dos. Porque hay muchísimas sinergias, incluso en el día a día de la propia creación del negocio, de la operativa, y de la gestión de energía. Al final los puntos de recarga que estamos instalando y operando son unidades que distribuyen y comercializan energía. Llegamos a la conclusión de si somos productores de energía y en los puntos de recarga estamos comercializando y distribuyendo energía, pues vamos a hacer la conexión entre las dos. Creo que somos el único operador de puntos de recarga que está verticalmente integrado, quiero decir que generamos nuestra propia energía para luego abastecer a nuestra red de de puntos de recarga.

¿Así logran ofrecer precios más baratos a los consumidores para la recarga?

Somos más competitivos. Pero cuando tú te metes en el análisis de los puntos tienen distintos precios que van en función de si la carga es rápida o lenta. Nosotros apostamos por la carga rápida y en corriente continua.

¿Qué entienden por carga rápida, porque se ven criterios muy distintos para definirla?

Apostamos mucho por la carga de destino en los emplazamientos donde tú como usuario de vehículo eléctrico vas a hacer algo como supermercados, hoteles, clubes deportivos, centros comerciales. Ahí apostamos por carga rápida pero adaptada al emplazamiento. De nada sirve que te pongamos un cargador de 240 kW en un supermercado donde tú vas a estar 1 hora porque con esa potencia vas a cargar el coche en 15 minutos, eso es para las autopistas. Queremos carga rápida para que cuando vayas a un supermercado o a jugar al pádel puedas tener en ese tiempo una carga significativa. Para tal ubicación tal necesidad. Tenemos supermercados que tienen desde 30 hasta 120, pero tenemos cargadores dando 120, incluso 240.

¿Van a instalarlos en El Corte Inglés?

De momento no. Con El Corte Inglés la relación es muy buena gracias a los acuerdos que tenemos con ellos pero el tema de los cargadores va por otro lado.

¿Con qué cadenas trabajan?

Nos asociamos con Consum. De hecho, fue de los primeros contratos que tuvimos grandes donde estamos haciendo160 supermercados en toda la costa instalándoles cargadores de carga rápida. Tenemos los supermercados Iber en Madrid o Bauhaus. En Ayuntamientos, ganamos el contrato de Sevilla que fue la licitación más importante que ha habido en España para puntos de recarga rápida. Fue el año pasado y fuimos uno de los cuatro ganadores. Con el mayor punto y con el mayor número de puntos de recarga posibles. Ahí nos atribuyeron 200 puntos de recarga. También hemos sido adjudicados en Logroño como el único ganador. Y muchas más que estamos haciendo ahí.

¿Cuantos puntos tienen en tramitación?

Tenemos unos 1.800 puntos ya firmados. Operativos que estén ya vendiendo energía casi 300, y cada vez vamos más rápido porque el equipo también está creciendo.

¿Cómo financian esta inversión?

Esto es todo inversión propia, de momento. Porque uno de los temas que estamos trabajando mucho es con los bancos para que también se familiaricen con el modelo de negocio. En otros países de Europa ya se está haciendo Project Finance sobre estos activos. En España es muy complicado, entonces, de momento es casi todo con inversión propia además de las posibles ayudas pero de momento el tema de la financiación siempre es un reto.

¿Cómo lo gestionan?

Nosotros lo que hacemos es firmar un acuerdo donde arrendamos el emplazamiento del parking con un número de plazas definido que podrá crecer con el tiempo a medida que haya más demanda. El largo plazo para nosotros es importante porque esto es una apuesta también de cara a futuro, la gran apuesta, o sea, la gran ventaja que le damos a un partner como un Consum o un Easygas es que nosotros nos ocupamos de todo, de la inversión de los permisos, de la construcción y de la operativa y luego hay un mecanismo de remuneración.

¿Cómo va el uso de los puntos de recarga?

Nosotros cada vez tenemos más usuarios que hacen más recargas. Se ve en la tendencia claramente que una de las barreras para acceso al vehículo eléctrico era la infraestructura de recarga y obviamente estamos intentando que eso no sea la barrera. Estamos en sitios donde la gente va en su día a día, en su rutina. Entonces, eso ya te puede llevar a decir, me compro un coche eléctrico. Y de hecho, el que no tenga la posibilidad o no quiera hacer la inversión de tener su propio cargador en casa ya sabe que en su entorno va a tener un cargador rápido.

¿Cómo afrontan los retrasos para poner en marcha los puntos de recarga?

Te voy a decir que el 90% de los casos siempre es la distribuidora, el último cuello de botella y grande.

¿Piensan salir al exterior?

Tenemos el foco puesto en el mundo francófono ya que los fundadores venimos de Bruselas. A nivel internacional lo estamos un poco definiendo hasta finales de año.

Decía antes que son el primer operador verticalmente integrado, ¿van a seguir con las grandes plantas solares?

Queremos producir el cien por cien de nuestra demanda y por eso también estamos desarrollando plantas de generación distribuida. Lo buena de la generación distribuida es que va a ir escalando a medida que los coches vayan penetrando más en España. No queremos desarrollar la planta de 200 MW en Cuenca y de repente tener un salto de energía. Queremos ir a poco. Y tener una entrada faseada de esos 400 MW.

¿Cómo lo van a financiar?

Obviamente ahí esperamos conseguir bastante financiación bancaria. Los planes Moves y demás, pero bueno, sí que hay una aportación de fondos propios importante y el apoyo de Kingston, un fondo de Israel que está cotizado en bolsa. Estamos analizando continuamente cuál es la mejor forma de fondearnos.

¿Piensan vender las plantas fotovoltaicas?

De momento no tenemos ningún plan de salida en esos megas. Estamos con otros inversores, pero ahí lo que estamos haciendo y que también nos aporta mucho valor a nuestro know-how es que estamos hibridando esos activos añadiendo 150 MW de almacenamiento y 100 MW de eólica.

¿Y serán también para suministrar a El Corte Inglés?

A El Corte Inglés les suministramos más de 500 gigavatios hora al año. O sea, es muy grande pero no es el cien por cien de la energía que se produce. Es en torno al 60-70%. Es verdad que cada vez vamos a generar más energía por los 80 megas que aún están en construcción. El Corte Inglés tiene muy buena relación y estamos en conversaciones, pero bueno, de momento estamos vendiendo una parte merchant y la otra con los PPA.