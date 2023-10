La IA lidera el cambio de las compañías energéticas

- Una tendencia conservadora producto de la incertidumbre económica marcada por la Ciberseguridad y el ahorro de costes, incluyendo la automatización de procesos comerciales.

- La apuesta clara por las tecnologías disruptivas para potenciar los ingresos y la escalabilidad de nuevos modelos de negocio con las soluciones de Big Data e Inteligencia Artificial.

Así lo han manifestado 300 ejecutivos de las mayores empresas españolas por inversión y gasto en TI en el Estudio de Servicios de Sourcing de TI 2023, elaborado anualmente por la consultora Eraneos y Whitelane Research.

Las empresas del sector energético corroboran esta tendencia, centrando su inversión en:

1. Ciberdefensa y seguridad | 64%

2. Ahorro de costes | 62%

3. Incorporación de nuevas soluciones de Big Data | 58%

4. Automatización de procesos comerciales y adopción de soluciones de IA | 56%

Además, el 30% de las compañías de Energía y Servicios Básicos ya han incorporado soluciones de IA Generativa en algunas áreas de la compañía, frente al 14% de la media de las empresas españolas, lo que demuestra una madurez mucho más elevada que el mercado.

Según Pedro Irujo, Socio responsable del sector energético en la consultora Eraneos "la ciberseguridad se encuentra muy arriba en las agendas de todos los CIOs del sector Energético y Utilities, no podemos olvidar que gestionan infraestructuras críticas en nuestra sociedad. La seguridad por diseño, que permite anticiparse a las vulnerabilidades y desplegar defensas sólidas, es un eje central para todos ellos, aunque también son prioridad la seguridad de los datos de usuario, las soluciones de Big Data que les permitan anticiparse al comportamiento de la demanda, así como la exploración de soluciones de IA Generativa orientadas a una experiencia de usuario sobresaliente", añade.

En total, la investigación estima que el gasto de las 300 mayores empresas españolas en TI alcanzará los 46.898,74 millones de euros, un 24% más respecto al año 2022, de los cuales la mitad se destina en su totalidad a servicios de TI externalizados (20% más que el año anterior).

"Las empresas españolas siguen confiando en el outsourcing como principal palanca para conseguir la flexibilidad necesaria y mantener la competitividad".

Según Eduardo Martín, Head of Sourcing and IT Advisory de la consultora Eraneos, este hecho viene a confirmar que "las empresas españolas siguen confiando en el outsourcing como principal palanca para conseguir la flexibilidad necesaria y mantener la competitividad".

Motivaciones y Satisfacción

La principal motivación para las organizaciones que prevén aumentar el outsourcing es el incremento de escalabilidad para cubrir las necesidades del negocio. Tanto es así, que la inversión ha pasado de un 60% en 2022 al 72% en 2023 y, además, el 34% de los encuestados afirmó que seguirá aumentando este tipo de contratos en los próximos dos años.

Otras muchas razones, como el acceso a Talento (58%), Innovación (43%) y Transformación del Negocio (38%), son las que también hacen que sigan aumentando las previsiones de inversión en este tipo de contratos.

Ranking de proveedores de servicios TI mejor valorados

1. Ayesa (incluyendo Ibermática) y Fujitsu | 84% *Rendimiento excepcional

2. DXC Technology y TCS | 83% *Rendimiento excepcional

3. T-Systems | 82%

4. NTT DATA, Accenture, Inetum, Capgemini, Deloitte y PwC | 80%

Ranking de proveedores de infraestructura en la nube

1. Amazon Web Services (AWS) | 81%

2. Google Cloud Platform | 80%

3. Microsoft Azure | 79%

Producido por EcoBrands.